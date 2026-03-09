Ο θάνατος ενός αγαπητού δασκάλου από την Τζόρτζια των ΗΠΑ, πατέρα δύο παιδιών, έπειτα από φάρσα με χαρτιά υγείας έξω από το σπίτι του, έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα. Το περιστατικό φαίνεται πως συνδέεται με έναν ετήσιο «πόλεμο» μεταξύ μαθητών της προτελευταίας και της τελευταίας τάξης του σχολείου, μια πρακτική για την οποία οι αξιωματούχοι της σχολικής περιφέρειας είχαν απευθύνει προειδοποίηση μόλις λίγες ώρες πριν από την τραγωδία.

Ο 40χρονος Τζέισον Χιουζ είχε υπάρξει στόχος αυτών των φαρσών και σε προηγούμενα χρόνια. Το βράδυ της Πέμπτης μια ομάδα μαθητών πήγε στο σπίτι του στο Γκέινσβιλ και κάλυψε το μπροστινό του γκαζόν με χαρτί υγείας, όπως αναφέρει η New York Post.

Heartbreaking details behind school prank that left teacher Jason Hughes dead – as district issued warning just hours before tragic accident https://t.co/WiQ9VlKPbl pic.twitter.com/nCqNF4xrsW — New York Post (@nypost) March 8, 2026

Το σπίτι του Τζέισον Χιουζ αποτελούσε σαφή στόχο για τη φάρσα, καθώς τα σπίτια των καθηγητών άξιζαν δύο βαθμούς, σύμφωνα με το περσινό σύνολο κανόνων, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του ήταν καθηγητές στο λύκειο Νορθ Χολ. Λεγόταν επίσης ότι οι μαθητές έχαναν βαθμούς αν «συλλαμβάνονταν» από τον καθηγητή, κάτι που πιθανόν εξηγεί πώς ο Τζέισον Χιουζ φέρεται να κατέληξε να παρασυρθεί από έναν μαθητή, τον 18χρονο Τζέιντεν Γουάλας.

Ο Τζέιντεν Γουάλας αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία με όχημα. Αρκετοί από τους φίλους του συνελήφθησαν επίσης με ελαφρύτερες κατηγορίες.

Ο Τζέισον Χιουζ, πατέρας δύο παιδιών, φέρεται να σκόνταψε και να έπεσε στον δρόμο όταν βγήκε έξω από το σπίτι του για να αντιμετωπίσει τους έφηβους που έκαναν τη φάρσα, με τον Τζέιντεν Γουάλας να τον παρασύρει με το αγροτικό του όχημα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χολ.

Ο έφηβος οδηγός και δύο ακόμη άτομα σταμάτησαν για να ελέγξουν την κατάσταση του Τζέισον Χιουζ, παρέχοντας πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε σε σελίδα στο Instagram αφιερωμένη στους μαθητικούς «πολέμους» έδειχνε το εξωτερικό του σπιτιού του Χιουζ καλυμμένο με χαρτί υγείας τον Μάρτιο του 2023. «Μαθητές προτελευταίας τάξης +4», ανέφερε η φωτογραφία. Κανόνες που αναφέρονταν στην ίδια σελίδα έδειχναν ότι η φάρσα υποτίθεται πως θα έπρεπε να περιορίζεται σε ακίνδυνη διασκέδαση. «Όχι αυγά, όχι μπογιά, όχι όπλα», ανέφερε η σελίδα ως μέρος των «κανόνων».

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες αφού η σχολική περιφέρεια της κομητείας Χολ κάλεσε τους μαθητές της τελευταίας και της προτελευταίας τάξης να σταματήσουν την παράδοση του «πολέμου» με φάρσες, επειδή οι μαθητές είχαν ξεπεράσει τα όρια τα προηγούμενα χρόνια.

«Παρότι κατανοούμε ότι ο σχολικός χορός αποφοίτησης είναι μια περίοδος γιορτής και δημιουργίας αναμνήσεων που διαρκούν, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς και του σεβασμού προς τους άλλους και την περιουσία τους», ανέφερε η περιφέρεια σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

«Τα προηγούμενα χρόνια, ορισμένες φάρσες κατά την περίοδο του χορού αποφοίτησης που μερικές φορές αποκαλούνται “πόλεμοι προτελευταίας και τελευταίας τάξης” είχαν ξεπεράσει τα όρια, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες», πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. «Προτρέπουμε όλους τους μαθητές να απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή καταστροφή σε σχολική ή προσωπική περιουσία. Τέτοιες ενέργειες δημιουργούν κακή εικόνα για το άτομο που εμπλέκεται και βλάπτουν τη φήμη των σχολείων μας, των οικογενειών μας και της κοινότητάς μας», συνέχισε η ανακοίνωση της περιφέρειας.

Μετά τον θάνατο του Τζέισον Χιουζ, ο Τζέιντεν Γουάλας κατηγορήθηκε για πολλαπλά αδικήματα, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με όχημα, επικίνδυνη οδήγηση, παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία και ρύπανση ιδιωτικής περιουσίας με απορρίμματα. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από τρία έως δεκαπέντε χρόνια.

Ο Τζέιντεν Γουάλας κρατείται με εγγύηση 1.950 δολαρίων, σύμφωνα με αρχεία φυλακής που εξέτασε η New York Post. Οι φερόμενοι ως συνεργοί του στη φάρσα, Ελάιτζα Όουενς, Έιντεν Χακς, Άνα Κάθριν Λούκε και Αριάνα Κρουζ, όλοι 18 ετών, συνελήφθησαν έξω από το σπίτι του Χιουζ και κατηγορήθηκαν για παράνομη είσοδο σε ιδιοκτησία και ρίψη απορριμμάτων, σύμφωνα με το WSBTV.