Ιδιαίτερη αναφορά στην αποστολή δύο ζευγών ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στην Κύπρο έκανε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι αντανακλά την κοινή ιστορία των δύο χωρών.

«Εκφράζουμε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού» όπως είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως: «Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος. Η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής. Δυστυχώς, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος, εδώ και 52 χρόνια είμαστε θύματα παράνομης εισβολής γι’ αυτό και κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην ασφάλεια, την ειρήνη και τη συνεργασία».

Πρόσθεσε δε πως «η Γαλλία απέδειξε ότι αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου, υπενθυμίζοντας και τη συμφωνία των δύο χωρών. Σας ευχαριστώ και τους δύο (σ.σ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν) για την αμέριστη στήριξή σας. Και θέλω να ευχαριστήσω την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέδρο Σάντσεθ αλλά και τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξή τους στην Κύπρο. Οι τέσσερις αυτές χώρες αποδεικνύουν τι θα πει αλληλεγγύη, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.»

Υπογράμμισε παράλληλα πως «διανύουμε μία περίοδο ευρύτερης αστάθειας. Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο, επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον, την ασφάλεια, τη σταθερότητα της Ευρώπης. Γι’ αυτό, η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην περιοχή, με μία προσέγγιση που θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Η κυπριακή προεδρία της Ε.Ε. έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».