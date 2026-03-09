Ένα ακόμη ντέρμπι χωρίς νίκη μπορεί εύκολα να δημιουργήσει αίσθημα προβληματισμού. Το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν έφερε τα χαμόγελο που θα ήθελαν οι «Ερυθρόλευκοι», όμως η πραγματικότητα της βαθμολογίας και της εικόνας του αγώνα λέει πως για τον Ολυμπιακό δεν έχει χαθεί απολύτως τίποτα.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν πριν από την έναρξη των playoffs και τη διαφορά από την κορυφή να είναι μόλις στους δύο βαθμούς, το πρωτάθλημα παραμένει ανοιχτό. Και αν κάτι έδειξε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, είναι ότι η ομάδα του Ολυμπιακού και αυτή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπαθεί να βρει τη λύση, παρά στο να… χαθεί από τον δρόμο της.

Ήταν καλύτερος, του έλειψε μόνο το γκολ

Παρά το τελικό 0-0, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Οι Πειραιώτες κατέγραψαν 19 τελικές προσπάθειες, πίεσαν ψηλά και προσπάθησαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είχε απουσίες και προσπάθησε κυρίως να χτυπήσει στις μεταβάσεις.

Το πρόβλημα για τους γηπεδούχους δεν ήταν η δημιουργία, αλλά η ποιότητα της τελικής προσπάθειας. Τελικές «χωρίς καθαρό μυαλό» και «κάκιστα τελειώματα φάσεων» συνέθεσαν το σκηνικό στο Φαληρικό γήπεδο. Αυτό ακριβώς βλέπουμε σε ένα σωρό παιχνίδια, ειδικά στα πιο δύσκολα, από την αρχή του πρωταθλήματος έως τώρα. Ναι, οι περισσότερες τελικές ήταν χαμηλής επικινδυνότητας και έτσι ο Τσιφτσής δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλές πραγματικά δύσκολες στιγμές.

Με άλλα λόγια, το ματς ήταν από εκείνα στα οποία αν μία φάση κατέληγε στα δίχτυα -είτε η κεφαλιά του Τσικίνιο στο πρώτο μέρος είτε οι προσπάθειες του Ελ Κααμπί στο δεύτερο- η συζήτηση σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετική. Φυσικά δεν μπορεί να λησμονήσει κανείς και τη φάση του 90’, όταν ο Μπρούνο με μια παράλληλη συρτή σέντρα θα μπορούσε να μοιράσει στον αφύλακτο Ταρέμι, αλλά τελικώς η προσπάθειά του ήταν εντελώς άστοχη.

Το ζήτημα είναι 2-3 παίκτες να… επιστρέψουν

Σε αυτή τη φάση της σεζόν, το ζήτημα για τον Ολυμπιακό δεν είναι δομικό. Δεν πρόκειται για μια ομάδα που έχει χάσει την ταυτότητά της ή δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στο γήπεδο. Το βασικό θέμα είναι να ανέβουν ξανά στο επίπεδο που μπορούν ορισμένα από τα βασικά «γρανάζια».

Ο Ελ Κααμπί, ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε και ο Ροντινέι είναι παίκτες που έχουν αποδείξει τι μπορούν να προσφέρουν. Αν δύο ή τρεις από αυτούς βρουν ξανά τον καλό τους ρυθμό την κατάλληλη στιγμή, τότε η εικόνα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα.

Και τα Play offs είναι ακριβώς το σημείο της χρονιάς όπου οι προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά.

Τα Play offs θα κρίνουν τα πάντα

Σε ένα μίνι πρωτάθλημα γεμάτο ντέρμπι, οι λεπτομέρειες και η φόρμα της στιγμής είναι συχνά πιο σημαντικές από την εικόνα των προηγούμενων εβδομάδων. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς από την κορυφή και έχει μπροστά του όλα τα παιχνίδια που μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Οι Πειραιώτες έχουν δείξει μέσα στη σεζόν ότι μπορούν να ανεβάσουν ένταση, να πιέσουν περισσότερο και να παίξουν με μεγαλύτερη ταχύτητα στο τελευταίο τρίτο. Αν το κάνουν ξανά στην πιο κρίσιμη καμπή της χρονιάς, τότε η εικόνα μπορεί να αλλάξει εντελώς.