Το MAD Forum επιστρέφει την Τετάρτη 11 Μαρτίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ανοίγοντας τη συζήτηση για ένα από τα πιο επίκαιρα και αμφιλεγόμενα ζητήματα της ψηφιακής εποχής: τα όρια στη χρήση των social media από τους ανηλίκους.

Η ετήσια διοργάνωση του MAD για 2η συνεχή χρονιά αποτελεί σημείο συνάντησης για τη νεολαία, τη μουσική βιομηχανία, τη νεανική κουλτούρα και την κοινωνία που διαμορφώνεται μέσα από την τεχνολογία.

Στη θεματική ενότητα «Νέοι και Απαγορεύσεις» τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: οι περιορισμοί στα social media αποτελούν ουσιαστική προστασία για τους εφήβους ή οδηγούν σε μεγαλύτερο έλεγχο της ψηφιακής τους ζωής; Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιαστεί σχετικό νομοσχέδιο που θα αφορά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους έως 15 ετών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο διεθνών πολιτικών πρωτοβουλιών, όπως η απαγόρευση των social media για ανήλικους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, αλλά και οι αντίστοιχες συζητήσεις που εξελίσσονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος καθορίζει αυτά τα όρια; Η πολιτεία, οι πλατφόρμες, οι γονείς;

Σε αυτό το πλαίσιο, πλατφόρμες όπως το Instagram, το TikTok και το YouTube ενδέχεται να κληθούν να μπλοκάρουν νέους ανήλικους χρήστες, να διαγράφουν υπάρχοντες λογαριασμούς που ανήκουν σε ανήλικους και να αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ωστόσο, αρκετοί διεθνείς ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων δεν είναι δεδομένη και ότι οι γενικευμένες απαγορεύσεις δεν αρκούν από μόνες τους για να βελτιώσουν ουσιαστικά την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024 αλλά και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Regional Health Europe και χρηματοδοτήθηκε από το National Institute for Health and Care Research, η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια του σχολείου μειώθηκε κατά περίπου 40 λεπτά, ενώ η χρήση social media περιορίστηκε κατά περίπου 30 λεπτά.

Ωστόσο, η συνολική χρήση κινητού μέσα στην ημέρα δεν παρουσίασε σημαντική μείωση. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.227 μαθητές από 30 σχολεία στη Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει ότι οι περιορισμοί στο σχολικό περιβάλλον έχουν περιορισμένη επίδραση στη συνολική ψηφιακή συμπεριφορά των εφήβων. Στο MAD Forum 2026 θα απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα γύρω από το «Πώς σχεδιάζεται το σχετικό νομοσχέδιο στην Ελλάδα» και «Σε ποια δεδομένα βασίζονται οι αποφάσεις της πολιτείας»; Παράλληλα, θα εξεταστούν καίρια θέματα μεταξύ των οποίων: «Η αύξηση προβλημάτων ψυχικής υγείας στους ανηλίκους» (άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση) που συνδέεται άμεσα με τη χρήση των social media και η «ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ανηλίκων» και την «αποφυγή υπερβολικής ψηφιακής επιτήρησης» που αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, στο οποίο συναντώνται οι ευθύνες της πολιτείας, των τεχνολογικών πλατφορμών αλλά και των ίδιων των οικογενειών.

Αναμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει από το επίπεδο της δημόσιας πολιτικής και τις προθέσεις της πολιτείας, θα περάσει στο πεδίο της ψυχικής υγείας και των εμπειριών των ίδιων των εφήβων, θα αναδείξει τη θέση των ψηφιακών πλατφορμών και θα εξετάσει τον ρόλο του σχολείου και της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ και τον ψηφιακό γραμματισμό. Στο επίκεντρο, η φωνή των ίδιων των νέων: τι σημαίνουν για εκείνους οι απαγορεύσεις και ποια όρια θεωρούν δίκαια ή αναγκαία;