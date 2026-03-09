Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην Κρήτη και στο Παγκρήτιο Στάδιο απέναντι στον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ζήτησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που αντιστοιχούν στις θύρες των φιλοξενούμενων, τα οποία είναι 3.500 με την ομάδα της Κρήτης να κάνει δεκτό το αίτημα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός μετά τον αγώνα του Super Cup, θα έχει έντονη παρουσία των φιλάθλων του και πάλι στο Παγκρήτιο αυτή τη φορά για τον αγώνα του πρωταθλήματος.

Μάλιστα, η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τον τρόπον διάθεση των εισιτηρίων στην οποία αναφέρει: «Για την 25η αγωνιστική της Super League απέναντι στον ΟΦΗ, που θα γίνει το Σάββατο (14/3, 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet. Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο».