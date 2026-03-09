Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, με φόντο την πορεία της Διπλής Ανάπλασης σε Βοτανικό και Ελαιώνα και επίκεντρο το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τα συνοδευτικά έργα υποδομής.

Στο ξεκίνημα της συζήτησης, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» και πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, προειδοποίησε για κίνδυνο εκτροχιασμού του χρονοδιαγράμματος, κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στα λεγόμενα «συνοδευτικά» έργα, που θεωρούνται κρίσιμες υποδομές για την έγκαιρη λειτουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Όπως ανέφερε, δύο βασικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη: τα έργα οδοποιίας και τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης, προϋπολογισμού περίπου 21 εκατ. ευρώ με αρχική περαίωση τον Αύγουστο του 2026, καθώς και η διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού περίπου 23 εκατ. ευρώ με προθεσμία τον Απρίλιο του 2026. Και για τα δύο, οι ανάδοχοι έχουν ήδη ζητήσει παράταση 12 μηνών, επικαλούμενοι καθυστερημένη και τμηματική παράδοση χώρων, καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και στοιχεία συνδέσεων, εμπλοκές με δίκτυα κοινής ωφέλειας, τεχνικά εμπόδια στο υπέδαφος και ακόμη και μετακινήσεις εργοταξίων

Ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι είναι απτοί: από τη μία πλευρά, το ενδεχόμενο απώλειας πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε μία περίοδο όπου η απορροφητικότητα παραμένει χαμηλή, περίπου στο 12%, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη κάλυψης των έργων από εθνικούς πόρους. Από την άλλη, εάν οι απαραίτητες υποδομές δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως, το νέο γήπεδο κινδυνεύει, όπως είπε, να εξελιχθεί σε έναν «λευκό ελέφαντα», χωρίς δρόμους, δίκτυα και χώρους πρασίνου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Την ίδια στιγμή, υπενθύμισε ότι εκκρεμούν ακόμη οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, για τις οποίες οι εργασίες δεν έχουν καν ξεκινήσει, καλώντας τη δημοτική αρχή να διασφαλίσει ότι η Διπλή Ανάπλαση δεν θα καταλήξει σε «μισό έργο» για την πόλη.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπερασπίστηκε την πρόοδο του έργου στη Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις για στασιμότητα και κατηγορώντας τον προκάτοχό του για καταστροφολογία και μικροπολιτική. «Η καταστροφολογία δεν βοηθά κανέναν και σίγουρα δεν βοηθά ένα τόσο σημαντικό έργο για την Αθήνα, όπως η Διπλή Ανάπλαση», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Μπακογιάννης, για μικροπολιτικούς λόγους, επιμένει να παρουσιάζει μια εικόνα στασιμότητας, την ώρα που τα γεγονότα τον διαψεύδουν ξεκάθαρα».

Ο κ. Δούκας επικαλέστηκε ως παράδειγμα την ομόφωνη έγκριση, μόλις την ίδια ημέρα, των σχεδίων για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), κάνοντας λόγο για «πολύ σημαντική εξέλιξη» που ήρθε «σε χρόνο-ρεκόρ» και αποδεικνύει – όπως είπε – ότι το έργο προχωρά με ταχύτητα, σοβαρή προετοιμασία και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ειδική χρηματοδότηση για τις απαλλοτριώσεις εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022, αλλά «μέχρι τις δημοτικές εκλογές, σε διάστημα ενάμιση χρόνου, δεν είχε ολοκληρωθεί καμία απαλλοτρίωση από τον κ. Μπακογιάννη».

Στον αντίποδα, ο νυν δήμαρχος ανέφερε ότι η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε σε κρίσιμες διαδικασίες και απαλλοτριώσεις, οι οποίες ήταν προϋπόθεση για να ξεμπλοκάρουν εργολαβίες που είχαν δημοπρατηθεί χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι χώροι. Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε να απαλλοτριωθούν περίπου 80 στρέμματα γης ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα, ενώ χαρακτήρισε την έγκριση του ΚΕΣΑ «μια ακόμη απόδειξη» ότι «η Διπλή Ανάπλαση προχωρά, ο Βοτανικός αλλάζει και η Αθήνα αποκτά σύγχρονες αθλητικές υποδομές και μια μεγάλη αστική ανάπλαση που γίνεται πραγματικότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο, η κόντρα Δούκα – Μπακογιάννη αποτυπώνει δύο διαφορετικές αναγνώσεις για την πορεία ενός από τα πιο εμβληματικά αναπτυξιακά εγχειρήματα της πρωτεύουσας: από τη μία, την αγωνία για τις καθυστερήσεις και τις επιπτώσεις τους σε χρηματοδότηση και λειτουργικότητα, και από την άλλη, την επιμονή ότι τα θεσμικά βήματα και οι εγκρίσεις που προχωρούν πιστοποιούν ότι το έργο κινείται μπροστά. Με κοινό παρονομαστή την αναγνώριση ότι η Διπλή Ανάπλαση «δεν είναι μόνο ένα γήπεδο, αλλά μια συνολική παρέμβαση στην πόλη», η αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο προϊδεάζει για έντονη πολιτική και τεχνική συζήτηση τους επόμενους μήνες γύρω από το αν η Αθήνα θα αποφύγει τα «μισά έργα» και θα φτάσει σε μια ολοκληρωμένη αστική αναγέννηση στον Ελαιώνα.