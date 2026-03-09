Στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι αθλητές αγωνίστηκαν ξανά με τη σημαία και το έμβλημα των χωρών τους, κάτι που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, οι Ουκρανία, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία, δεν έδωσαν το παρών στην τελετή έναρξης θέλοντας με αυτό το τρόπο να διαμαρτυρηθούν για την συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών με τις σημαίες και τα εμβλήματά τους.

Ωστόσο οι αγώνες διεξάγονται κανονικά και μάλιστα ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής μετά από 12 χρόνια!

Η 23χρονη σκιέρ, Βαρβάρα Βοροντσίχινα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο super-G ορθίων και στην τελετή απονομής, ακούστηκε κανονικά ο εθνικός ύμνος της χώρας της.