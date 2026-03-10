Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στις εργασίες διεθνούς συνόδου κορυφής που είναι αφιερωμένη στην πυρηνική ενέργεια και τη χρήση της για ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Η συνάντηση φιλοξενείται στο Παρίσι και συγκεντρώνει αντιπροσωπείες από 41 κράτη, καθώς και εκπροσώπους μεγάλων διεθνών οργανισμών, οι οποίοι εξετάζουν τις προοπτικές της πυρηνικής τεχνολογίας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί τη δεύτερη διεθνή σύνοδο αυτού του τύπου που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με γαλλικές κυβερνητικές πηγές, ο βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η πολιτική και διεθνής στήριξη προς την πυρηνική ενέργεια, ώστε να αναγνωριστεί ως ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική τεχνολογία στην προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη σταδιακή απεξάρτηση των οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ώθηση για την ενίσχυση της πυρηνικής παραγωγής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις δεσμεύσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα COP28, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι. Στο πλαίσιο εκείνων των συνομιλιών διαμορφώθηκε κοινή κατεύθυνση για σημαντική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας πυρηνικών μονάδων παγκοσμίως, με μακροπρόθεσμο στόχο να φτάσει σε επίπεδα τριπλάσια από τα σημερινά μέχρι τα μέσα του αιώνα, δηλαδή έως το 2050.

Οι εργασίες της συνόδου στο Παρίσι αναμένεται να ολοκληρωθούν με την υιοθέτηση σειράς κοινών κειμένων. Μεταξύ αυτών προβλέπεται μια γενική δήλωση που θα συνυπογράψουν όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη συνάντηση, αποτυπώνοντας τις βασικές αρχές συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, σχεδιάζεται να παρουσιαστεί ξεχωριστή κοινή τοποθέτηση από τα 16 ευρωπαϊκά κράτη που αποτελούν τη συμμαχία χωρών υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Επιπλέον, θα υπάρξει και ένα τρίτο κείμενο με έμφαση στις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τα επενδυτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη νέων πυρηνικών έργων τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικό μέρος της συνόδου θα αφιερωθεί σε θεματικές συζητήσεις μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, ειδικών και εκπροσώπων της βιομηχανίας. Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε τρεις κύριους κύκλους συζητήσεων τύπου «στρογγυλής τραπέζης». Ο πρώτος θα επικεντρωθεί στο πώς η πυρηνική ενέργεια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη της αυξανόμενης διεθνούς ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Ο δεύτερος θα εξετάσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης μεγάλων ενεργειακών έργων, ενώ ο τρίτος θα στραφεί στην τεχνολογική πρόοδο και στις καινοτόμες λύσεις που αναπτύσσονται στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κεντρικό ρόλο στις παρεμβάσεις αναμένεται να έχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η ομιλία της αναμένεται να εστιάσει σε μια σειρά από στρατηγικούς άξονες που αφορούν την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, η προώθηση νέων τεχνολογιών, η στήριξη βιομηχανικών επενδύσεων και η δημιουργία ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στις χρηματοδοτήσεις που σχεδιάζονται για τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν παρουσιαστεί, τα διαθέσιμα κονδύλια για δράσεις έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2028-2034 ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υποδομών.