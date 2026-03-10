Στο πένθος για τον θάνατο της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε μετά από εγκεφαλικό έχει βυθιστεί η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

Στα social media υπάρχουν αναρτήσεις που αναφέρουν πως η εκπαιδευτικός δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα, σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το πρωί της Δευτέρας 9/3 σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της εκπαιδευτικού, κάνοντας στη συνέχεια λόγο για «δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων, «η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών». Μάλιστα, προειδοποιούν πως «σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΠΑΣΥΔ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, μέλους του Συλλόγου μας, διακεκριμένης επιστήμονος και εκπαιδευτικού με σημαντική προσφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας.

Η Δρ. Σοφία Χρηστίδου σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992) και υπήρξε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ήταν επίσης Διδάκτωρ στη Μεταφρασιολογία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της μεταφρασεολογίας, της εκπαιδευτικής διοίκησης και της γενικής διοίκησης.

Με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, δίδαξε την αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντικό διδακτικό και επιστημονικό έργο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, καθώς και σε εκπαιδευτικές δομές του δημόσιου τομέα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπήρξε συγγραφέας σημαντικών επιστημονικών έργων στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας και της γλωσσολογίας.

Μεταξύ των συγγραφικών της έργων συγκαταλέγονται:

Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)

Αγγλοελληνικό Λεξικό Καλλιτεχνικών Όρων (Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα)

Σταυροδρόμι στη Συμβολή Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας, Γλωσσολογίας, Ορολογίας και Τηλεπικοινωνιών

Ιστορία της Μετάφρασης (Μονογραφία)

Η απώλειά της αφήνει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Το Δ.Σ. και τα μέλη του ΠΑΣΥΔ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Με θλίψη και ψυχική συντριβή πληροφορηθήκαμε σήμερα, 7.3.26, τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της συναδέλφου Σοφίας Χρηστίδου, ΠΕ06, που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, απόρροια εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη πριν μία εβδομάδα.

Ο θάνατος και οι συνθήκες θανάτου της εν ενεργεία εκπαιδευτικού συντάραξαν την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία και δημιούργησαν έντονο προβληματισμό για το ασφυκτικό κλίμα που βιώνουν μαθητές κι εκπαιδευτικοί στο σημερινό σχολείο. .Το Δ.Σ. συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του θέματος θα προβεί έγκαιρα σε αναλυτική ανακοίνωση.

Εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων και συναδελφισσών απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και συναδέλφους της στα σχολεία που υπηρετούσε.

Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ: Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον αιφνίδιο θάνατο της εκπαιδευτικού κυρίας Σοφίας Χρηστίδου.

«Η κυρία Χρηστίδου υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τη δημόσια εκπαίδευση επί τριανταπέντε χρόνια. Η απώλειά της προκαλεί οδύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφήνει πίσω της ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και στην επιστημονική κοινότητα.

Με αφορμή τις δημόσιες αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις συνθήκες εργασίας που φημολογείται ότι αντιμετώπιζε, θεωρούμε αυτονόητο ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα πορίσματα που να αποσαφηνίζουν τα αίτια και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου της, είναι σημαντικό να αποφευχθούν πρόωρα συμπεράσματα και η στοχοποίηση προσώπων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ωστόσο, εφόσον προκύπτουν δημόσιοι προβληματισμοί ή αναφορές για περιστατικά εκφοβισμού, εργασιακής πίεσης ή ενδεχόμενες διοικητικές αυθαιρεσίες, είναι απαραίτητο αυτά να διερευνηθούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η διερεύνηση κάθε τέτοιου ζητήματος αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσο και για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της» αναφέρει.