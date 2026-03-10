Η Χαλκιδική, η Καβάλα, η Μεσσηνία και τα προάστια της Θεσσαλονίκης συγκαταλέγονται στις περιοχές που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ακίνητα στην Ελλάδα. Προορισμοί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν «αουτσάιντερ» στην κτηματαγορά ανεβαίνουν πλέον σταθερά στις προτιμήσεις των αγοραστών, διευρύνοντας τον χάρτη της ζήτησης πέρα από τα κλασικά hotspots.

Το ενδιαφέρον για ακίνητα στη χώρα παραμένει ισχυρό και, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αποκτά όλο και πιο διεθνή χαρακτήρα, καθώς δεν περιορίζεται σε επενδυτές από συγκεκριμένες χώρες. Αντίθετα, η ζήτηση προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αγοραστών που βλέπουν στην Ελλάδα έναν ελκυστικό προορισμό τόσο για επενδύσεις όσο και για μόνιμη ή εξοχική κατοικία.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική αγορά ακινήτων έχει καταγράψει σημαντική δυναμική, ενισχύοντας την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Η ποιότητα ζωής, το κλίμα, το σχετικά χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η ανάπτυξη των υποδομών σε αρκετές περιοχές έχουν συμβάλει στη βελτίωση του ελληνικού «brand» ως επενδυτικού προορισμού.

Τα στοιχεία του Spitogatos Insights, που βασίζονται στον δείκτη ζήτησης SDI και στον όγκο αναζητήσεων στην πλατφόρμα spitogatos.gr, δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για κατοικίες στην Ελλάδα κινείται ανοδικά τόσο από Έλληνες όσο και από αγοραστές του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, η εγχώρια ζήτηση για αγορά κατοικίας αυξήθηκε το 2025 κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη φαίνεται να διαδραμάτισε και η έναρξη του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου 2», το οποίο ενεργοποίησε νέους υποψήφιους αγοραστές και ενίσχυσε τη δραστηριότητα στην αγορά. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση από Έλληνες αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση.

Ακόμη πιο έντονη είναι η κινητικότητα από το εξωτερικό. Η διεθνής ζήτηση για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα καταγράφει άνοδο 12% σε σχέση με το 2024, ενώ η ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης του 33%. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε μια σειρά από νέες τάσεις, όπως η εξάπλωση της τηλεργασίας και των ευέλικτων μορφών εργασίας, που επιτρέπουν σε περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται από διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα, το χαμηλότερο κόστος ζωής και ενοικίασης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και η συνεχής άνοδος του τουρισμού, ενισχύουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως τόπου κατοικίας ή επένδυσης.

Σε επίπεδο περιοχών, η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα προάστια της Θεσσαλονίκης καταγράφουν από τις υψηλότερες επιδόσεις στη ζήτηση για αγορά κατοικίας το 2025. Ειδικά τα προάστια της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν έντονη δυναμική, καθώς από την πέμπτη θέση στις πιο δημοφιλείς περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας το 2023 ανέβηκαν πλέον στην τρίτη θέση.

Την πρώτη πεντάδα των πιο δημοφιλών περιοχών συμπληρώνουν τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες, οι οποίες παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες επιλογές τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους αγοραστές.

Παράλληλα, σημαντική δυναμική εμφανίζουν και άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Καβάλα, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα, που συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερες αναζητήσεις από υποψήφιους επενδυτές.

Όσον αφορά την προέλευση των ξένων αγοραστών, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τη Βουλγαρία. Οι πιο δημοφιλείς επιλογές ακινήτων παραμένουν οι μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα και οι βίλες, που συνδυάζουν επενδυτικές αποδόσεις με δυνατότητα ιδιοκατοίκησης ή αξιοποίησης για τουριστική μίσθωση.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των επενδύσεων, οι υψηλότερες μέσες τιμές αναζήτησης καταγράφονται από αγοραστές από την Κίνα, τη Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να προσελκύει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον.

Το γεγονός ότι νέες περιοχές της χώρας μπαίνουν δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη δείχνει ότι η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον σε λίγους, καθιερωμένους προορισμούς, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.