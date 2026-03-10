Δέκα ημέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο αντίκτυπος της σύγκρουσης έχει αρχίσει να γίνεται αισθητός σε ολόκληρο τον κόσμο, με το Ιράν να ανταποδίδει τα πυρά, το Ισραήλ να επιτίθεται στο Λίβανο και τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται. Οι ιρανικές αρχές έχουν επιλέξει τον γιο του νεκρού ανώτατου ηγέτη ως διάδοχό του, ωστόσο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει την υποστήριξή του. Προηγουμένως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ήθελε να έχει λόγο στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν.

Μιλώντας στη Φλόριντα τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι, παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει πολλές στρατιωτικές νίκες στο Ιράν και ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί σύντομα, οι ΗΠΑ «θα προχωρήσουν περαιτέρω». «Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά», δήλωσε ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απάντησε στα σχόλια του Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέγοντας ότι «αυτοί θα καθορίσουν το τέλος του πολέμου». Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το IRGC, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το πρωί της Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» της Τεχεράνης, προσθέτοντας πως οι επιθέσεις αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον κρατών στον Κόλπο θα συνεχιστούν «για όσο καιρό απαιτείται». «Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS.

Ο Τραμπ περιγράφει τον πόλεμο ως «παρέκκλιση» από τις πολιτικές του προτεραιότητες, αλλά τον χαρακτηρίζει σημαντικό, καθώς πιστεύει ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, αναγνωρίζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στη χώρα του, δηλώνοντας ότι οι μετοχές θα ανακάμψουν σύντομα και ότι οι απώλειες αμερικανικού προσωπικού ήταν αναπόφευκτες.

Τα σχόλιά του έρχονται την ίδια μέρα που ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο ενός έβδομου στρατιωτικού από την έναρξη του πολέμου στα τέλη του περασμένου μήνα. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από την αμερικανική πλευρά έχει ανέλθει σε οκτώ, αναφέρει το βρετανικό BBC.

Σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, έχουν αναφερθεί θάνατοι στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στον Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκαν στην Κύπρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν περισσότερα στρατιωτικά μέσα στο νότιο μέτωπο της Ευρώπης.

Τέλος, στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος στην Αυστραλία, έχουν χορηγηθεί ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στη χώρα.

«Θάνατος, φωτιά και οργή»

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε άλλη μια προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με τη διακοπή της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή του πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ επίθεση από ό,τι έχει δεχτεί μέχρι τώρα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά και ο πόλεμος έχει μειώσει σημαντικά τη θαλάσσια κυκλοφορία και έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως.

«Επιπλέον, θα καταστρέψουμε στόχους που μπορούν να καταστραφούν εύκολα, ώστε να είναι πρακτικά αδύνατο για το Ιράν να ξαναχτιστεί ως έθνος – Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα βασιλεύσουν πάνω τους – Αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μην συμβεί αυτό!», είπε.

Αναταραχή στις αγορές – Θρίλερ με το πετρέλαιο

Η Δευτέρα ήταν η πιο ασταθής ημέρα στην ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, όπως γράφει το BBC. Η τιμή του πετρελαίου έφτασε στα 115 δολάρια το βαρέλι νωρίς το πρωί, αλλά σύντομα έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7.

Οι αναφορές έδειχναν ότι θα μπορούσε να υπάρξει απελευθέρωση 300 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η ίδια η φήμη ήταν αρκετή για να μετριάσει κάπως την άνοδο των τιμών, αλλά αυτές παρέμειναν πολύ υψηλότερες από τα προ του πολέμου επίπεδα.

Στη συνέχεια, όμως, διαδόθηκε η φήμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απομακρύνεται από την προοπτική ενός μακροχρόνιου πολέμου και η τιμή του πετρελαίου έπεσε κατακόρυφα, κάτω από το κλείσιμο της Παρασκευής. Όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Δευτέρας στην Ασία, η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν γύρω στα 90 δολάρια.

Η εξέλιξη δεν αποτελεί φυσικά έκπληξη, όταν εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο και όταν οι περισσότερες χώρες του Κόλπου αναφέρουν τώρα -στην καλύτερη περίπτωση- επιβράδυνση της παραγωγής τους και, στη χειρότερη περίπτωση, κηρύσσουν διακοπή λειτουργίας λόγω ανωτέρας βίας – μια ρήτρα που τις απαλλάσσει από την ευθύνη για αποτυχία.