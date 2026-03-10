Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε τη Δευτέρα πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα και να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ. Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνεται και ένα μικρό παιδί, όπως διευκρίνισε.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

At least 6 civilians, including a child, were injured in another massive Russian air attack on Kharkiv. pic.twitter.com/xjV9lLo1Yk — EMPR.media (@EuromaidanPR) March 9, 2026

Νοτιότερα, στην πόλη Ντνίπρο, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων, όπως ενημέρωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ. Ο Ολεξάντρ Χαντζά κοινοποίησε φωτογραφίες που δείχνουν καταστροφές σε κτίρια και ερείπια στους δρόμους.

At least 8 high-rise buildings were damaged in Dnipro as a result of the Russian attack. Several hundred windows were broken in the buildings.



Amazon ref link: https://t.co/jSCeXtQNpM pic.twitter.com/0YMkNvRrJS — BreakingNews World (@Breking911World) March 10, 2026