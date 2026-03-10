Πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που διεξάγονται σε «μεγάλη κλίμακα» από τις δυνάμεις ασφαλείας και ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους στην Αϊτή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον συμμοριών, έχουν σκοτώσει τον τελευταίο χρόνο «δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκαν σε εγκληματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», καταγγέλλει η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα.

«Τουλάχιστον 43 ενήλικοι οι οποίοι φέρονται να μην ανήκαν σε εγκληματικές οργανώσεις και 17 παιδιά» σκοτώθηκαν σε «επιδρομές drones κατά τη διάρκεια 141 επιχειρήσεων μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2025 και της 21ης Ιανουαρίου 2026», τονίζεται στο κείμενο της ΜΚΟ.

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εφοδιασμένα με εκρηκτικά, στάλθηκαν σε «πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές» και η δράση τους, που μοιάζει να ήταν «παράνομη» κατά την οργάνωση, είχε επίσης αποτέλεσμα «να τραυματιστούν τουλάχιστον 49 άνθρωποι» οι οποίοι επίσης «δεν ανήκαν σε εγκληματικές οργανώσεις», προστίθεται.

«Δεκάδες απλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια φονικών επιχειρήσεων drones», στηλίτευσε η διευθύντρια του τμήματος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι αρμόδιο για την Αμερική και την Καραϊβική, η Χουανίτα Γκεμπέρτους. Τα πλήγματα αυτά «προσθέτουν νέα διάσταση στη βία που πλήττει τις κοινότητες εδώ και χρόνια», πρόσθεσε.

Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, μαστίζεται για ατελείωτα χρόνια από τη βία εγκληματικών συμμοριών, που διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές. Οι συμμορίες, που ελέγχουν σχεδόν όλη την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σκότωσαν σχεδόν 6.000 ανθρώπους το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Σε επιχείρηση που διεξήχθη την 20ή Σεπτεμβρίου 2025 και στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς η HRW, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε περιοχή «κοντά σε χώρο ψυχαγωγίας» στην Πορτ-ο-Πρενς σκοτώνοντας ιδίως «εννιά παιδιά τριών ως δώδεκα ετών».

Η ΜΚΟ, όπως και ο ΟΗΕ πριν από αυτή, τονίζει ότι τα πλήγματα drones στην Αϊτή πολλαπλασιάζονται και εντείνονται. Στην πρωτεύουσα σχεδόν διπλασιάστηκαν την περίοδο από τον Νοέμβριο ως τα τέλη Ιανουαρίου σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (57 έναντι 29), υπολογίζει.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για ατμόσφαιρα «τρόμου» για τους κατοίκους. Πολίτης ανέφερε ότι τα drones βρίσκονται στον ουρανό μόνιμα, «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας». «Ζω με αυτόν τον φόβο, αυτό το άγχος συνεχώς», είπε άλλη κάτοικος, έμπορος.

Η αντιπροσωπεία του ΟΗΕ στην Αϊτή αποδίδει τις επιχειρήσεις σε δύναμη κατά των συμμοριών, η οποία αντικατέστησε αποστολή με πράσινο φως του Συμβουλίου Ασφαλείας, προορισμένη να υποστηρίξει την αϊτινή αστυνομία. Η δύναμη αυτή συνεργάζεται μαζί «με την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Vectus Global», επισημαίνει η HRW.

Ο Αμερικανός επικεφαλής της, ο Έρικ Πρινς, δήλωσε στον αμερικανικό Τύπο το καλοκαίρι του 2025 ότι υπέγραψε στις αρχές της περασμένης χρονιάς σύμβαση με την αϊτινή μεταβατική κυβέρνηση και ότι ανέθεσε σε σαλβαδοριανούς υπαλλήλους του να βοηθήσουν την αστυνομία χρησιμοποιώντας οπλισμένα drones εναντίον των συμμοριών.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνει στην έκθεσή του μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, παραγόντων κοινοτήτων και γιατρών, καθώς και οπτικό υλικό που έχει επαληθεύσει και εντοπίσει γεωγραφικά.