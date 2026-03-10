Φωτιά σε καφετέρια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στους Αγίους Αναργύρους, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, άγνωστοι δράστες παραβίασαν την τζαμαρία του καταστήματος και έβαλαν φωτιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν, αποτρέποντας μεγαλύτερη καταστροφή.