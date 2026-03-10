Δύο γνωστοί αδερφοί, που εργάζονταν ως μεσίτες ακινήτων, κρίθηκαν ένοχοι για ναρκωτικά και σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων γυναικών σε διάστημα πολλών δεκαετιών.

Ο Ταλ Αλεξάντερ, 39 ετών, και ο Όρεν Αλεξάντερ, 38, απέκτησαν φήμη μέσω των πωλήσεων πολυτελών κατοικιών στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι. Μαζί με τον τρίτο αδερφό τους, Άλον Αλεξάντερ, 38, το σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη τους έκρινε όλους ένοχους για εμπορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τους αδερφούς ότι εκμεταλλεύονταν τον πλούτο τους για να προσελκύουν γυναίκες σε πάρτι και πολυτελείς κατοικίες και στη συνέχεια να τις κακοποιούν σεξουαλικά, ενώ οι συνήγοροί τους υποστήριξαν ότι οι γυναίκες συμμετείχαν εθελοντικά.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για όλες τις 10 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η εμπορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης και η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Η εκδίκαση της ποινής έχει προγραμματιστεί για τις 6 Αυγούστου, με τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με το BBC.

Στις τελικές αγορεύσεις, ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ, Άντριου Τζόουνς, τόνισε ότι οι αδερφοί διέπραξαν τα εγκλήματα χωρίς μεταμέλεια, με «αδιαφορία» και «παρανοϊκή αίσθηση υπερηφάνειας».

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων προσπάθησαν να τους παρουσιάσουν ως γυναικάδες, όχι ως βιαστές. «Δεν τις νάρκωναν, δεν τις βίαζαν, αλλά σίγουρα τις κυνηγούσαν», δήλωσε ο Μαρκ Αγκνιφίλο, δικηγόρος του Όρεν Αλεξάντερ, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει και τον ράπερ Σον “Diddy” Κόμπς σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, 11 γυναίκες, αρκετές από τις οποίες ήταν ανήλικες κατά τα περιστατικά, κατέθεσαν ότι οι αδερφοί τους προσέφεραν δώρα και τις μετέφεραν σε πάρτι, όπου τις νάρκωναν πριν τις κακοποιήσουν σεξουαλικά. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι αδερφοί έβαζαν κρυφά ναρκωτικά στα ποτά και συγκρατούσαν τα θύματα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, αγνοώντας τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν.

Στη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε βίντεο όπου ο Όρεν Αλεξάντερ φέρεται να βιάζει μια 17χρονη που είχε ναρκωθεί στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν το 2009.

Επιπλέον, η σταρ ριάλιτι και κορυφαία μεσίτρια Τρέισι Τούτορ υπέβαλε ξεχωριστή αγωγή κατηγορώντας τον Όρεν Αλεξάντερ ότι την νάρκωσε και την σεξουαλικά κακοποίησε στη Νέα Υόρκη το 2024, την οποία ο δικηγόρος του χαρακτήρισε «εντελώς ψευδή υπόθεση για μέγιστο δημοσιογραφικό αντίκτυπο».

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζέι Κλέιτον, από το γραφείο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι η ετυμηγορία αποτελεί «σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της εμπορίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης». «Το σώμα ενόρκων είδε τη συμπεριφορά των Αλεξάντερ για αυτό που ήταν — υπολογισμένη, βίαιη σεξουαλική κακοποίηση που, απίστευτα, οι κατηγορούμενοι γιόρταζαν», πρόσθεσε.

Ο Ταλ και ο Όρεν Αλεξάντερ υπήρξαν κορυφαίοι μεσίτες για τον όμιλο Douglas Elliman, προωθώντας ακίνητα διασήμων όπως οι Λίαμ Γκάλαχερ, Λίντσεϊ Λόχαν, Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ. Το 2022 ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία με την ονομασία Official, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Άλον εργαζόταν στην οικογενειακή εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας Kent Security.