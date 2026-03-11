Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η άτυχη εκπαιδευτικός το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης όπου δίδασκε.

Την εντολή για την έρευνα έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης με βάση την αναφορά που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους. Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα. Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να ερευνηθεί το θλιβερό γεγονός και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 57χρονη εκπαιδευτικός με επιστολή που κοινοποίησε στις 6 Φεβρουαρίου στο υπουργείο Παιδείας και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Θεσσαλονίκης, είχε καταγγείλει ότι δεχόταν επανειλημμένα bullying από συγκεκριμένους μαθητές την ώρα του μαθήματος.

Παράλληλα, πληροφορίες του Mega αναφέρουν πως η καθηγήτρια τα τελευταία τρία χρόνια έστελνε αιτήσεις για να φύγει από το σχολείο και να μεταφερθεί στο πανεπιστήμιο.

«Υπάρχει βίντεο κατά την κακοποίηση μέσα στην τάξη»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Χαράλαμπος Αποστολίδης, δήλωσε πως η καθηγήτρια βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένες μαθήτριές της.

«Ένα χρόνο τι έκανε η Δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η κυρία με έγγραφό της, το οποίο κοινοποίησε στη διευθύντρια του σχολείου, στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και στο Υπουργείο Παιδείας. Καμία ΕΔΕ δεν έγινε. Περιέγραφε ότι δεχόταν bullying από ορισμένα παιδιά, τα οποία της πέταγαν μπουκάλια με νερό, βιβλία, όταν γύρναγε την έβριζαν, ουσιαστικά την κακοποιούσαν. Επενέβη η διευθύντρια για να βάλει τάξη μέσα στην τάξη. Ήταν πλήρως ενημερωμένη. Και αντί να κάνουν ΕΔΕ, και μετά να την παραπέμψουν στην υγειονομική, βρήκαν την εύκολη λύση να τη βγάλουν τρελή για να τη διώξουν. Ερευνούμε και αν σε αυτή την ομάδα των κακοποιητικών παιδιών συμμετείχε και συγγενικό πρόσωπο κάποιου από τους προϊσταμένους».

Μάλιστα ο κ. Αποστολίδης πρόσθεσε πως υπάρχουν βίντεο τα οποία ελήφθησαν κατά τις ώρες της κακοποίησης μέσα στην τάξη των παιδιών. «Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδικτυακό ή οπουδήποτε».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, είπε πως θα πρέπει και θα υπάρξει διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Από την πρώτη στιγμή, τόσο ο υπουργός Παιδείας όσο και εγώ δώσαμε σαφέστατες οδηγίες, να διερευνηθεί η υπόθεση. Το υπουργείο Παιδείας μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η αναφορά σε εμάς, άμεσα δώσαμε οδηγία και εντολή να διερευνηθεί το γεγονός. 9/2 ήρθε σε εμάς και 12/2 έφυγε η επιστολή από το υπουργείο Παιδείας για να διερευνηθεί το γεγονός. Από κει και μετά χρειάζεται μια διαδικασία για να γίνει αυτό. Παράλληλα τρέχουν οι δύο διαδικασίες τώρα. Η μία διαδικασία είναι η προκαταρκτική που έχει διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα είναι και υπηρεσιακή διαδικασία που ακολουθούμε εμείς».