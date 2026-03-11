«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ είναι έμπρακτο και το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι συνθήκες στον Έβρο αλλάζουν. Πλέον η περιοχή είναι ασφαλής και προστατευμένη, ενώ η ανάπτυξη είναι παντού. Από το λιμάνι και τους σιδηροδρόμους, μέχρι τα κίνητρα για επενδύσεις και για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα», υπογράμμισε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης στο πλαίσιο επίσκεψής του στον Έβρο.

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συμμετέχουμε ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το κομβικό έργο της αναβάθμισης του Συνοριακού Σταθμού των Κήπων, το οποίο είναι σε εξέλιξη και όλοι αντιλαμβάνονται την εθνική σημασία και τον ρόλο του για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε.

Εστίασε επίσης στα μέτρα συγκράτησης του πληθυσμού που έχει ανακοινώσει και εφαρμόζει ήδη η κυβέρνηση, από τα οποία, όπως είπε, «προσδοκούμε αποτελέσματα, με πρώτο την ανάσχεση της φυγής των νέων».

Ο κ. Γαλαμάτης συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο και μαζί επισκέφθηκαν τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου ο μητροπολίτης ευλόγησε το εργοτάξιο και ευχήθηκε έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, που θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή και θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση των συνόρων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Είχε επίσης συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης, Χρήστο Αξή, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις προκλήσεις της αστυνόμευσης σε μια ευαίσθητη περιοχή, όπως ο Έβρος, αλλά και για τα αποτελέσματα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ).

«Το έργο που επιτελούν οι φρουροί της έννομης τάξης στον Έβρο είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές στα όρια της αυτοθυσίας. Επισήμανα στον κ. Αξή τη στήριξη της Πολιτείας και τον συγχάρηκα για τη λειτουργία των αστυνομικών δυνάμεων και για την αποτελεσματικότητά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι μας χρειαστούν και τους ευχαριστούμε για το εθνικό έργο σε μια ευαίσθητη περιοχή για όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Γαλαμάτης.

