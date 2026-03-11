Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο, όπου οικογένειες και φίλοι υποδέχονται αγαπημένα τους πρόσωπα που επιστρέφουν στην Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα σε αγκαλιές, δάκρυα χαράς και πλακάτ με ευρηματικά μηνύματα, οι σκηνές επανένωσης αποτυπώνουν τη συγκίνηση της επιστροφής.

Πολλοί συγγενείς φτάνουν στο αεροδρόμιο ακόμη και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των πτήσεων, περιμένοντας με ανυπομονησία τη στιγμή που θα αντικρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Μια χαρακτηριστική σκηνή καταγράφηκε πρόσφατα κατά την άφιξη Ελλήνων που επέστρεψαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως αναφέρει συγγενής που τους περίμενε ήταν άγνωστο πότε θα κατάφερναν να επιστρέψουν, με αποτέλεσμα η οικογένεια να ζει καθημερινά στιγμές αγωνίας. «Πέρασαν πάρα πολλές μέρες δύσκολες εκεί. Λόγω της εμπόλεμης ζώνης δεν γινόταν καμία πτήση και η επικοινωνία μεταξύ μας δεν ήταν πάντα άριστη. Τις τελευταίες τρεις μέρες κουραστήκαμε να ελπίζουμε πότε θα έρθουν», σημειώνει.

Η επανένωση της οικογένειας

Λίγη ώρα αργότερα το αεροσκάφος προσγειώθηκε και έφερε τον άνθρωπο που περίμεναν καρτερικά.

«Είναι φοβερά ανησυχητικό να ακούς εκρήξεις πάνω από το κεφάλι σου», δήλωσε στο Orange Press Agency ο ίδιος, μόλις έφτασε στον χώρο των αφίξεων, έχοντας αφήσει πίσω του ένα ταξίδι που, όπως λέει, θύμιζε εφιάλτη: «Σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια το ότι δεν μπορείς να φύγεις από τη χώρα. Για να φύγουμε πήγαμε οδικώς στη Σαουδική Αραβία. Με αυτοκίνητο στο Ριάντ, από το Ριάντ με αεροπλάνο στην Τζέντα (σ.σ η δεύτερη πιο σημαντική πόλη στη Σαουδική Αραβία) και από την Τζέντα στο Κάιρο κι από εκεί στην Αθήνα. Αυτό πήρε περίπου δυόμιση μέρες. Δηλαδή, μόνο για να πάμε από το Ντουμπάι στο Ριάντ πήρε δέκα ώρες».

Όπως ξεκαθαρίζει πάντως οι ίδιοι βίωσαν μία σχετικά ανώδυνη εμπειρία, καθώς αντιμετώπισαν μία οργανωμένη συνθήκη: «Δηλαδή, δεν πεινάσαμε. Υπήρχαν φαγητά, υπήρχαν τα πάντα. Δεν υπήρχε ανησυχία, δεν υπήρχε πανικός. Ειδικά στο Ντουμπάι». Αντίθετα άλλοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν πολύ εξαιτίας κάποιων διαφορετικών παραμέτρων. «Δεν είναι αντικειμενικό κι απόλυτο αυτό που σας λέω. Γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί μαζί μας και ήταν με οικογένεια και παιδιά περάσανε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι εμείς ήμασταν μόνοι μας», εξηγεί.

Όπως περιγράφει, το «εξωφρενικό» ήταν ότι εκείνος, μαζί με ένα ακόμη άτομο, είχαν πάει για μία δουλειά μιας ημέρας στα Εμιράτα «και τελικά γυρίσαμε πίσω οχτώ μέρες μετά έχοντας περάσει όλη αυτή την περιπέτεια. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε πίσω και όλα καλά», δήλωσε πάντως ο επιβάτης, ο οποίος αμέσως μετά «πνίγηκε» στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων, που είχαν ετοιμάσει πλακάτ ειδικά για την περίσταση με μηνύματα όπως: «Breaking news! Έλληνες βρήκαν τον δρόμο για την Ελλάδα!».