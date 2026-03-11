Όλο και περισσότερες είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν το θρίλερ που φέρεται να βίωνε η καθηγήτρια Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη που πέθανε από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε και για τον λόγο αυτό η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα.

Τη σχετική εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης με βάση την αναφορά που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε. Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να ερευνηθεί το θλιβερό γεγονός και οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο.

Η 57χρονη εκπαιδευτικός με επιστολή που κοινοποίησε στις 6 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Παιδείας και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Θεσσαλονίκης, είχε καταγγείλει ότι δεχόταν επανειλημμένα bullying από συγκεκριμένους μαθητές την ώρα του μαθήματος.

Παράλληλα, πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι η καθηγήτρια τα τελευταία τρία χρόνια έστελνε συνεχώς αιτήσεις για να φύγει από το σχολείο και να μεταφερθεί στο πανεπιστήμιο.

«Με αποκαλούσαν π…, πετούσαν μπουκάλια, έδειχναν τα οπίσθιά τους»

Στο υπόμνημα που είχε στείλει η καθηγήτρια, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, και γενικότερα ενέργειες που, όπως υποστήριζε, έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

«Τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της πρότεινε τη λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. «Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτινών Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων».

Καταλήγοντας, ζητούσε την απομάκρυνση των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών από το σχολείο. «Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον», σημείωνε.