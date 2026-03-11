Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 11/3 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με προβλήματα να παρατηρούνται στους περισσότερους οδικούς άξονες. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, τα προβλήματα είναι έντονα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Την ίδια στιγμή λόγο ανατροπής οχήματος σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ν.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Καρέα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

https://t.co/8sfcgG2sFr — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 11, 2026

