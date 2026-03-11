Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια, αλλά οι συνθήκες και η σοβαρότητα των τραυμάτων του δεν είναι σαφείς, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times. Ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε την ηγεσία της χώρας.

Τρεις ημέρες μετά την ανακήρυξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως διαδόχου του δολοφονημένου πατέρα του και ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δεν έχει εμφανιστεί σε βίντεο ή δημόσια ούτε έχει εκδώσει καμία γραπτή δήλωση.

Ένας λόγος είναι η ανησυχία ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία του και να τον θέσει σε κίνδυνο, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, για να μπορέσουν να συζητήσουν ένα τόσο ευαίσθητο θέμα στο Ιράν.

Ένας άλλος λόγος, όμως, είναι ότι ο 56χρονος Χαμενεΐ τραυματίστηκε την πρώτη μέρα της επίθεσης από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπως ανέφεραν.

Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους ενημέρωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί, μεταξύ άλλων στα πόδια, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πληροφορίες που συγκέντρωσε το Ισραήλ οδήγησαν επίσης το υπουργείο Άμυνας να πιστέψει ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμούς στα πόδια στις 28 Φεβρουαρίου, ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ακόμα και πριν από την εκλογή του ως νέου ανώτατου ηγέτη την Κυριακή. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

BREAKING: Iran's new supreme leader Mojtaba Khamenei is 'safe and sound' despite reports of an injury during the war with Israel and the US, according to the son of the Iranian president on Wednesday. pic.twitter.com/VL7aknEk4L — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 11, 2026

Οι πλήρεις συνθήκες και η έκταση των τραυμάτων δεν ήταν σαφείς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο πατέρας του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε ένα συγκρότημα κτιρίων της ηγεσίας του Ιράν στο κέντρο της Τεχεράνης. Η μητέρα, η σύζυγος και ένας γιος του νέου ανώτατου ηγέτη, καθώς και αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας, σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μια ένδειξη για την κατάσταση του Χαμενεΐ ήταν οι αναφορές στην κρατική τηλεόραση και στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, που τον αποκάλεσαν «τραυματισμένο βετεράνο πολέμου» και ανώτατο ηγέτη. Επίσης, σε μια δήλωση της Komiteh Emdad, μιας ισχυρής κυβερνητικής θρησκευτικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, που συγχαίρει τον Χαμενεΐ, τον αποκαλεί «janbaz jang», τον περσικό όρο για έναν βετεράνο που έχει τραυματιστεί στον πόλεμο.

Την Τρίτη, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ρώτησαν τον Esmail Baghaei, τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αν ο Χαμενεΐ είχε αναλάβει τα καθήκοντά του και τον νέο του ρόλο ως κορυφαία θρησκευτική και πολιτική προσωπικότητα της χώρας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ο Baghaei δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση και είπε: «Όσοι πρέπει να λάβουν το μήνυμα, το έχουν λάβει».

Ο Χαμενεΐ παραμένει μια μυστηριώδης προσωπικότητα. Σπάνια, αν όχι ποτέ, έχει δώσει δημόσιες ομιλίες ή έχει παρευρεθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κυκλοφορούν ένα βίντεο μισού λεπτού με μόνο φωτογραφίες του και μια σύντομη βιογραφία.

Την Παρασκευή, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Χαμενεΐ ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν βόμβες κατά των καταφυγίων στα εναπομείναντα κτίρια του γραφείου και της κατοικίας του ανώτατου ηγέτη, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς, όπως έδειξαν δορυφορικές φωτογραφίες.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο στόχος των επιθέσεων ήταν ο Χαμενεΐ, αλλά ότι αυτός δεν βρισκόταν εκεί. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είχε δηλώσει σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του αγιατολάχ Χαμενεΐ θα ήταν στόχος. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με την άνοδο του Χαμενεΐ, αλλά δεν απάντησε στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν.

Στο Ιράν, ο Χαμενεΐ μπορεί να μην είναι σε δημόσια θέα, αλλά το πρόσωπό του βρίσκεται ήδη σε μεγάλες αφίσες που έχουν τοποθετηθεί γύρω από την πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε μια γιγαντιαία τοιχογραφία που δείχνει τον νεκρό πατέρα του να του παραδίδει τη σημαία του Ιράν.