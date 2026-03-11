Ο Χρήστος Φερεντίνος κλήθηκε να σχολιάσει τα αρνητικά σχόλια που έγιναν για την πασχαλινή διαφήμιση που πρωταγωνιστεί με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ. Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο “Muppet Show”. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο», ξεκαθάρισε ο παρουσιαστής στην κάμερα του «Happy Day».