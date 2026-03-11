Δικαστήριο της Σρι Λάνκα διέταξε να παραδοθούν στην πρεσβεία του Ιράν οι σοροί 84 ναυτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον ιρανικού πολεμικού πλοίου την περασμένη εβδομάδα στα ανοιχτά των ακτών του νησιού, ανέφεραν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το πολεμικό πλοίο, το IRIS Dena, επλήγη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου στον Ινδικό Ωκεανό καθώς επέστρεφε από ναυτικά γυμνάσια οργανωμένα από την Ινδία εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Από τους 32 επιζώντες, 10 παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι υπόλοιποι 22 έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει βίζα ενός μηνός στους διασωθέντες για ανθρωπιστικούς λόγους.