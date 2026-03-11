«Η μεγαλύτερη σοφία βρίσκεται στην απλότητα και στη φυσικότητα των πραγμάτων – εκεί όπου γεννιέται η αληθινή απόλαυση» είχε πει ο Επίκουρος. Και την Κυριακή 15 Μαρτίου, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης γεμίζει αρώματα, ζωντανές γεύσεις και ανθρώπους που πιστεύουν στη δύναμη της φυσικής δημιουργίας, στη φυσικότητα των πραγμάτων.

Η έκθεση φυσικών κρασιών SUPERNATURAL έρχεται για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα και μας προσκαλεί να γνωρίσουμε από κοντά τον κόσμο των προϊόντων της άγριας ζύμωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φυσική διεργασία της άγριας ζύμωσης – μια παραγωγική πρακτική που βασίζεται στους αυτόχθονες μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος και του ίδιου του πρώτου υλικού. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, που κερδίζει σταθερά έδαφος διεθνώς, αποδίδει προϊόντα με πολυπλοκότητα, ζωντάνια και ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την πρώτη ύλη και τον τόπο προέλευσης.

Περισσότεροι από 20 παραγωγοί από όλη την Ελλάδα φέρνουν μαζί τους φυσικά κρασιά με χαρακτήρα, μπίρες άγριας ζύμωσης, kombucha και άλλα προϊόντα που εξελίσσονται ζωντανά μέσα στο ποτήρι ή στο πιάτο μας.

Λίγο πριν η έκθεση ανοίξει τις πύλες της στο κοινό, η γεωπόνος με μεταπτυχιακό στην οινολογία, Νίκη Ουρούμη μίλησε στο Newsbeast.

– Ποια ήταν η αρχική σπίθα που οδήγησε στη δημιουργία του SUPERNATURAL festival;

Η δημιουργία του SUPERNATURAL Festival προέκυψε από την ανάγκη σύνδεσης των μικρών ανεξάρτητων παραγωγών φυσικών προϊόντων ζύμωσης με το καταναλωτικό κοινό αλλά και τους επαγγελματίες της εστίασης που αναζητούν πιο αυθεντικά προϊόντα. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εμπειρία που θα αναδεικνύει τον χαρακτήρα και την ποιοτική διαφορά των μοναδικών προϊόντων άγριας ζύμωσης.

– Γιατί δίνετε τόσο μεγάλη έμφαση στη διαδικασία της άγριας ζύμωσης και τους αυτόχθονες μικροοργανισμούς;

Η άγρια ζύμωση πρωταγωνιστεί στο SUPERNATURAL Festival, επειδή βασίζεται σε αυθόρμητες διαδικασίες που χρησιμοποιούν τις φυσικές, αυτόχθονες ζύμες χωρίς πρόσθετα και άλλες παρεμβάσεις. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε προϊόντα με μεγαλύτερη θρεπτική αξία και οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και βάθος γεύσης, καθώς και έντονη έκφραση του τόπου προέλευσής τους.

– Πιστεύετε ότι τα φυσικά κρασιά είναι μια παροδική τάση ή μια ουσιαστική επιστροφή στις ρίζες;

Τα φυσικά κρασιά, όπως και όλα τα προϊόντα άγριας ζύμωσης αποτελούν μια ουσιαστική επιστροφή σε πιο αυθεντικές, παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Η έμφαση στις φυσικές διαδικασίες ζύμωσης και στην έκφραση του τόπου δείχνει μια προσέγγιση που αναζητά την αυθεντικότητα και όχι απλώς μια πρόσκαιρη τάση.

– Γιατί επιλέχθηκε η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ως το «σπίτι» του φεστιβάλ;

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης αποτελεί έναν ιστορικό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο, πολυλειτουργικό και ευχάριστο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, με έντονη πολιτιστική και γαστρονομική ταυτότητα, σταθερή ροή επισκεπτών. Όλα αυτά τα στοιχεία ταιριάζουν και ενισχύουν τον χαρακτήρα του φεστιβάλ.

– Πώς έχει εξελιχθεί η ανταπόκριση των Αθηναίων στα φυσικά κρασιά τα τελευταία χρόνια;

Το πρώτο SUPERNATURAL Festival πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και απέσπασε πολύ θετικές εντυπώσεις από κοινό και εκθέτες. Η φετινή διοργάνωση αναβαθμίζεται και μεταφέρεται σε μεγαλύτερο χώρο, με στόχο μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών, ενώ και οι παραγωγοί που θα συμμετάσχουν είναι περισσότεροι.

– Πιστεύετε ότι υπάρχει μια διαφορετική, ίσως πιο «διαισθητική» ή φροντιστική ματιά που φέρνουν οι γυναίκες παραγωγοί και διοργανώτριες στην ανάδειξη των προϊόντων άγριας ζύμωσης;

Θεωρώ πως οι γυναίκες τείνουν να έχουν μια πιο φροντιστική ματιά αλλά και πιο προσεγμένη αισθητική με αυτά που καταπιάνονται, ωστόσο αυτό δεν είναι απόλυτο σε καμία περίπτωση. Σίγουρα πάντως οι γυναίκες έχουν πολύ ενεργό ρόλο τόσο στην παραγωγή προϊόντων άγριας ζύμωσης και γενικά παραδοσιακών και πιο αυθεντικών προϊόντων, όσο και στην επικοινωνία και ανάδειξή τους.

Πού: Δημοτική αγορά Κυψέλης

Πότε: Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από τις 12:00 έως τις 20:00

Εισιτήρια: 20 ευρώ

Προπώληση: supernatural.club