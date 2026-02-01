Τα νεοκλασικά μπαρ της Αθήνας δεν είναι απλώς χώροι για ένα χαλαρό ποτό· είναι κάτι σαν ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, ανάμεσα στην αστική ευγένεια του τότε με την πολυπολυτισμικότητα του τώρα.

Παλιά αρχοντικά της πρωτεύουσας έχουν μεταμορφωθεί σήμερα σε μπαρ, όπου εδώ η διασκέδαση αποκτά βάθος και η βραδινή έξοδος γίνεται μια ιεροτελεστία αισθητικής που αξίζει να ανακαλύψετε. Αν θέλετε να ζήσετε αυτή την ξεχωριστή συνθήκη, σας έχουμε παρακάτω τρία στέκια που φιλοξενούνται σε νεοκλασικά στο κέντρο της πόλης.

Balthazar

Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει επισκεφτεί έστω μια φορά το Balthazar, ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά μαγαζιά της πόλης. Στεγάζεται σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό που χτίστηκε το 1897 στη συμβολή των οδών Τσόχα και Βουρνάζου και υπήρξε κατοικία της σπουδαίας ηθοποιού, Κυβέλης. Το καλοκαίρι απολαμβάνετε το ποτό σας στην υπέροχη αυλή του Balthazar, ενώ τον χειμώνα περνάτε στον δεύτερο όροφο που λειτουργεί το Penthouse.

Πού βρίσκεται: Τσόχα 27 & Βουρνάζου, Αµπελόκηποι

The Clumsies

Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα καλύτερα μπαρ παγκοσμίως, κάτι που σημαίνει ότι έχει βάλει τον πήχη στη νυχτερινή ζωή της πόλης πολύ ψηλά. Ωστόσο, εκτός από την επιτυχημένη του πορεία και τις διακρίσεις που έχει στο βιογραφικό του, το The Clumsies διαθέτει ακόμη ένα ατού. Στεγάζεται σε ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου για περισσότερα από 100 χρόνια «φιλοξενούνταν» το οινομαγειρείο «Δωρίς». Το επιβλητικό διατηρητέο κτίριο της Πραξιτέλους φέρει αρώματα και μνήμες «παλιάς καλής Αθήνας». Αυτής που ανάβλυζε αυθεντικότητα και αυθορμητισμό. Από το 1900 και μέχρι πρόσφατα, το οινομαγειρείο «Δωρίς» έγραψε τη δική του ιστορία και αποτέλεσε γευστικό «σπίτι» των μυημένων Αθηναίων.

Πού βρίσκεται: Πραξιτέλους 30, Αθήνα

Beauty Killed the Beast

Στον πεζόδρομο της Παραμυθιάς στο Μεταξουργείο το Beauty Killed the Beast είναι από εκείνα τα μπαρ που σίγουρα θα λατρέψεις. Καταρχήν στεγάζεται σε ένα υπέροχο νεοκλασικό του 1933, το οποίο αδιαμφισβήτητα τραβά το βλέμμα. Ωστόσο, από τα βασικά χαρακτηριστικά του που το κάνουν να ξεχωρίζει, είναι η ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα, η απέριττη αλλά πολύ προσεγμένη αισθητική και το πολύ φιλικό περιβάλλον.

Πού βρίσκεται: Παραμυθίας 14, Μεταξουργείο