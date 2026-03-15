Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για τον φετινό κύκλο φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες ενεργοποιείται η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα ανοίγει και η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με αλλαγές που επηρεάζουν εκατομμύρια φορολογούμενους.

Σήμερα Κυριακή, λίγο μετά το μεσημέρι, αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE, τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα θα μπορούν, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, να ενημερωθούν για το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε έως 12 μηνιαίες δόσεις. Όσοι φορολογούμενοι επιλέξουν την καταβολή του ποσού σε δόσεις θα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Η σημαντικότερη αλλαγή που εφαρμόζεται φέτος αφορά ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, ή έως 1.700 κατοίκους στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος.

Παράλληλα, αυτή θα είναι και η τελευταία χρονιά κατά την οποία οι ιδιοκτήτες αυτών των κατοικιών θα επιβαρυνθούν με τον συγκεκριμένο φόρο, καθώς από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ καταργείται πλήρως για τα ακίνητα αυτά. Το μέτρο αφορά περισσότερα από 1 εκατομμύριο δικαιώματα ιδιοκτησίας, για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αύριο ξεκινά και η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα νέα έντυπα Ε1.

Οι φοροελαφρύνσεις

Τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν μια σειρά από παρεμβάσεις που οδηγούν σε ελαφρύνσεις στη φορολογία.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, δηλαδή των αντικειμενικών δαπανών, για περίπου 500.000 πολίτες. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα εισοδήματα του 2025 που θα φορολογηθούν φέτος.

Πιο συγκεκριμένα, οι τεκμαρτές δαπάνες που αφορούν κατοικίες μειώνονται κατά 30% για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου η αντικειμενική τιμή ζώνης δεν ξεπερνά τα 2.799 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για κατοικίες σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η μείωση φτάνει στο 35%.

Παράλληλα, σημαντική μείωση καταγράφεται και στα τεκμήρια που σχετίζονται με τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία περιορίζονται έως και κατά 73,7%. Η αλλαγή αυτή προκύπτει από τον νέο τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά. Πλέον το τεκμήριο βασίζεται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Co2) και όχι στον κυβισμό του κινητήρα, ενώ έχει προστεθεί και ειδική στήλη στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1.

Μειώσεις εφαρμόζονται και στα τεκμήρια διαβίωσης για σκάφη αναψυχής, ιδιαίτερα για τα νεότερα, καθώς οι τεκμαρτές δαπάνες μειώνονται κατά 30%.

Παράλληλα, περιορίζονται και τα τεκμαρτά βάρη για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ όσα παιδιά είναι έως 18 ετών ή έως 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και κατά το 2025 έχουν αποκτήσει οποιοδήποτε ύψος εισοδήματος.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών αλλά και ο εξορθολογισμός του συστήματος υπολογισμού των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται έπειτα από περίπου 20 χρόνια και εκτιμάται ότι θα ανακουφίσουν χιλιάδες φορολογούμενους από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα υψηλά τεκμήρια.

Παράλληλα, η μείωση των τεκμηρίων συμβάλλει και στην αποφυγή απώλειας φορολογικών απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς πολλές οικογένειες δεν θα εμφανίζονται πλέον με υψηλό φορολογητέο εισόδημα όπως αυτό υπολογιζόταν τεκμαρτά από την εφορία.

Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παράλληλα, μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, καθώς και σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Μέχρι σήμερα η αντίστοιχη μείωση ίσχυε μόνο για οικισμούς με έως 500 κατοίκους ή δημοτικές κοινότητες με έως 1.500 κατοίκους.

Νέες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις

Φορολογική απαλλαγή για τρία έτη για νέες μητέρες αυτοαπασχολούμενες.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται απαλλαγή από τη φορολόγηση με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που είναι νέες μητέρες. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

Μια «πρόγευση» από τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος μπορούν να πάρουν οι φορολογούμενοι που θα πραγματοποιήσουν προεπισκόπηση εκκαθάρισης της προσυμπληρωμένης δήλωσής τους όταν συνδεθούν στην πλατφόρμα myAADE με τους προσωπικούς τους κωδικούς, ακόμη και πριν οριστικοποιήσουν την υποβολή της δήλωσης.

Πέρα από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που οδηγούν σε έμμεση αύξηση του καθαρού εισοδήματος των νοικοκυριών, από την 1η Απριλίου αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και ο κατώτατος μισθός, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει θετικά και μια σειρά από παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τις τριετίες, τις αμοιβές υπερωριών αλλά και άλλες κοινωνικές παροχές. Από τον ίδιο μήνα θα υπάρξουν αυξήσεις και στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, οι οποίες θα προσαρμοστούν με βάση τη μεταβολή του κατώτατου μισθού.

Οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες και έχουν ως κοινό παρονομαστή τη μείωση των φορολογικών βαρών που σχετίζονται με την περιουσία, τα τεκμήρια και το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Οι αλλαγές ενεργοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την πίεση της ακρίβειας και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, που ενισχύεται και από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νέα μέτρα έρχονται να προστεθούν στις ήδη εφαρμοζόμενες μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις, μετά τις αλλαγές στην άμεση φορολογία που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του έτους, χάρη στις οποίες εκατομμύρια εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα βλέπουν από τον Ιανουάριο αυξήσεις στον καθαρό μισθό τους.