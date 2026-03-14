Στη σύλληψη ενός 59χρονου για επικίνδυνη οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα προχώρησε η αστυνομία στην Εύβοια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λεπούρων – Καρύστου, εντός του οικισμού Λεπούρων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του με ταχύτητα 129 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα.

Η παράβαση βεβαιώθηκε από αστυνομικούς της Γ’ Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 59χρονου.

Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διοικητικό πρόστιμο, ενώ οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.