Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση εγκατάλειψης εννέα γατιών στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης δίνει ο 55χρονος άνδρας που συνελήφθη από τις αρχές και βρέθηκε αντιμέτωπος με διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 270.300 ευρώ.

Ο άνδρας υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως η εγκατάλειψη των ζώων συνιστά παράνομη πράξη και ότι η απόφασή του ελήφθη επειδή αδυνατούσε πλέον να τα φροντίζει.

Όπως ανέφερε, τα εννέα γατάκια βρίσκονταν στο σπίτι του, ωστόσο οι οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει τη φροντίδα τους.

«Τα γατάκια τα είχα στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να τα συντηρώ άλλο. Επέλεξα να τα αφήσω σε εξωτερικό χώρο για λόγους υγιεινής και με σκοπό να συνεχίσω να τα φροντίζω εκτός σπιτιού. Αν γνώριζα ότι αυτό ήταν παράνομο, θα έκανα υπομονή», φέρεται να δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε απευθυνθεί σε φιλοζωική οργάνωση ζητώντας βοήθεια, ωστόσο ενημερώθηκε πως η φιλοξενία των ζώων θα μπορούσε να γίνει μετά από περίπου δυόμισι μήνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόστιμο που του επιβλήθηκε, το οποίο ανέρχεται σε 270.000 ευρώ για την εγκατάλειψη των εννέα γατιών, ενώ προστέθηκε και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για παράλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Δεν είχα ποτέ τόσα χρήματα στη ζωή μου, ούτε όταν εργαζόμουν. Είμαι άνεργος και δεν έχω καμία δυνατότητα να ανταποκριθώ σε αυτό το πρόστιμο. Δεν γνώριζα τη νομοθεσία και τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι», ανέφερε.

Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί επείγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκαταλείφθηκαν τα ζώα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και κτηνιατρική γνωμάτευση για την ηλικία των γατιών, καθώς και τα δεδομένα που θα καθορίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιος θα είναι ο χαρακτηρισμός της πράξης, δηλαδή εάν θα αντιμετωπιστεί ως πλημμέλημα ή κακούργημα.

Η σύλληψη επ’ αυτοφώρω στην Καλαμαριά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο 55χρονος εντοπίστηκε την ώρα που επιχειρούσε να εγκαταλείψει τα εννέα γατάκια σε οικόπεδο της Καλαμαριάς.

Η κίνησή του έγινε αντιληπτή από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και λόγω της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας, ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις.