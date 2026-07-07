Σάλο έχουν προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο βίντεο που καταγράφουν λεκτικές επιθέσεις σε βάρος Εβραίων συμμετεχόντων στην παρέλαση Pride του Λονδίνου, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο χωρίς να προχωρήσουν σε συλλήψεις.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) ανακοίνωσε ότι διερευνά καταγγελίες για αντισημιτική κακοποίηση, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία ακούγονται άτομα να λένε σε Εβραίους συμμετέχοντες «επιστρέψτε στη σιωνιστική πατρίδα σας» και «σκοτώνετε Άραβες, σκοτώνετε παιδιά, σκοτώνετε γκέι παιδιά», αναφερόμενοι στον πόλεμο στη Γάζα.

Σε άλλο βίντεο, μία γυναίκα φέρεται να φωνάζει «άντε γ…σου, Εβραίε», κατά τη διάρκεια έντασης που ξεκίνησε με συνθήματα

Φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» στην περιοχή του Σόχο, το Σάββατο.

🇬🇧 London, July 4, 2026: Jews were shamelessly harassed at London's Pride march by protesters shouting, "F**k you, Jews," "Go back to your Zionist homeland," and "You're the most hated people."



Source: @jwomencount2 pic.twitter.com/aHphqcoNHE — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) July 5, 2026

Στα πλάνα διακρίνονται τουλάχιστον δύο αστυνομικοί να βρίσκονται στον δρόμο την ώρα που εκτυλίσσονταν τα περιστατικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για ρατσιστική ή θρησκευτική κακοποίηση.

Η Met είχε ανακοινώσει πριν από την εκδήλωση ότι θα υπήρχε «ισχυρή αστυνομική παρουσία» στην παρέλαση Pride, προκειμένου οι δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες να μπορέσουν να απολαύσουν την εκδήλωση «με ασφάλεια και προστασία».

Jewish Pride London is a safe space for Jews at Pride. I can’t believe we need to have a safe space at Pride, but we do.



But my pride is not affected by the opinions of others.



I am gay, I am Jewish, and I'm here to stay. Am Yisrael chai 😘✡️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/NSbhalXsvW — Hen Mazzig (@HenMazzig) July 4, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Γνωρίζουμε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα οποία δείχνουν λεκτική κακοποίηση σε βάρος συμμετεχόντων στην εκδήλωση Pride στο Λονδίνο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ήδη το διαθέσιμο οπτικό υλικό, προκειμένου να αξιολογήσουν και να διερευνήσουν τα περιστατικά».

Παρέμβαση της Campaign Against Antisemitism

Η οργάνωση Campaign Against Antisemitism ζήτησε να ταυτοποιηθούν και να «τιμωρηθούν» όσοι φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις.

Εκπρόσωπός της δήλωσε στην The Telegraph: «Η μετάβαση από το “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” στο “γ… τους Εβραίους” γίνεται συνήθως σιωπηλά. Αυτό το περιστατικό το έδειξε δυνατά και ξεκάθαρα».

Και πρόσθεσε: «Οι Εβραίοι έχουν πάψει πλέον να περιμένουν ότι θα συμπεριλαμβάνονται σε κινήματα που αυτοαποκαλούνται συμπεριληπτικά. Ωστόσο, εξακολουθούν να δικαιούνται την ίδια προστασία από τον νόμο με κάθε άλλο πολίτη».

Αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στο Λονδίνο

Το περιστατικό στην παρέλαση Pride είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων που έχουν καταγραφεί στο Λονδίνο, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα δολοφονίας δύο ανδρών στο Γκόλντερς Γκριν νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τον Απρίλιο καταγράφηκαν 140 περιστατικά αντισημιτικού μίσους στην πρωτεύουσα, έναντι 98 τον Μάρτιο και 67 τον Φεβρουάριο.

Ο δήμος Μπάρνετ συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών, καθώς εκεί σημειώθηκαν 51 από τις συνολικά 140 υποθέσεις, δηλαδή περίπου το 36%.

Στον δήμο Μπάρνετ ανήκουν οι περιοχές Γκόλντερς Γκριν, Χέντον και Φίντσλεϊ, όπου κατοικεί μεγάλος αριθμός μελών της εβραϊκής κοινότητας.

Στις 15 Απριλίου σημειώθηκε απόπειρα εμπρησμού στη Συναγωγή Finchley Reform Synagogue, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Απριλίου, στόχος έγινε το κτίριο πρώην εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Χέντον.

Επιπλέον, στις 28 Απριλίου βανδαλίστηκε μνημειακός τοίχος στο Γκόλντερς Γκριν.

Τα 140 περιστατικά που καταγράφηκαν τον Απρίλιο αποτελούν το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τότε που η Μητροπολιτική Αστυνομία άλλαξε τον τρόπο καταγραφής των εγκλημάτων μίσους, τον Μάρτιο του 2024.

Στοιχεία που είχαν καταγραφεί με το προηγούμενο σύστημα δείχνουν ότι τα αντισημιτικά εγκλήματα εκτινάχθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023. Οι σχετικές υποθέσεις αυξήθηκαν από 61 τον Σεπτέμβριο του 2023 σε 518 τον Οκτώβριο, ενώ τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 411 περιστατικά.

Μετά την έξαρση αυτή, η Met δημιούργησε ειδική «ομάδα προστασίας της κοινότητας», αποτελούμενη από 100 αστυνομικούς, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη μονάδα θα χρειαστεί να τριπλασιάσει τη δύναμή της, γεγονός που εκτιμάται ότι θα κοστίζει περίπου 35 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Η Met συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την αντιμετώπιση όλων των μορφών εγκλημάτων μίσους και οι αστυνομικοί σε ολόκληρο το Λονδίνο έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 90 συλλήψεις για τέτοιες υποθέσεις από τα τέλη Μαρτίου».