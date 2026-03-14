Ένας 16χρονος στα Ιωάννινα δέχθηκε άγρια επίθεση από ανηλίκους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά η όρασή του στο ένα μάτι.

Ο έφηβος διακομίστηκε στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση, ενώ ένας από τους φερόμενους δράστες συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν ο 16χρονος περίμενε την κοπέλα του και δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τρία άτομα που, όπως ισχυρίζεται, δεν γνώριζε. Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος μετά από σπρώξιμο και χτυπήθηκε στο μάτι, χωρίς αρχικά να καταλάβει τι συνέβαινε. «Ήμουν τυχερός, γιατί κινδύνεψα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι», δήλωσε στο MEGA.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί του έκαναν 17 ράμματα, όμως λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση. Η μητέρα του τόνισε ότι οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ η οικογένεια παραμένει σε αγωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος απέφυγε την απώλεια της όρασης μόλις για λίγα χιλιοστά.

Ένας από τους φερόμενους δράστες, φιλοξενούμενος στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο πατέρας του 16χρονου ανέφερε ότι η σοβαρή βλάβη στο μάτι μπορεί να προκλήθηκε από σιδερογροθιά και μετέφερε τα λόγια του δράστη την επόμενη μέρα: «Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο».

Η οικογένεια καταγγέλλει επίσης ότι αρκετοί περαστικοί ήταν παρόντες αλλά κανείς δεν επενέβη για να βοηθήσει τον τραυματισμένο έφηβο. Σύμφωνα με τους συγγενείς, ο 16χρονος είχε δεχθεί στο παρελθόν επίθεση από συνομήλικό του, που φέρεται να σχετιζόταν με προσωπικές διαφορές.