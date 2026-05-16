Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει τις Μαλδίβες, καθώς δύτης που συμμετείχε στις έρευνες για την ανάσυρση των σορών των 5 Ιταλών, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος των Μαλδιβών, Mohamed Muizzu, επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο του Επιλοχία Μοχάμεντ Μαχντί, μέλους των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδιβών (MNDF), ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων δυτών. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «είδηση που σπαράζει την καρδιά», εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του διασώστη.

🚨 MNDF staff sergeant Mohamed Mahudhee, who was involved in the search & rescue operation to recover bodies of the Italian divers in Vaavu atoll, has died after being treated for DCS. #Italy #Maldives pic.twitter.com/JtjWVDiLKC — Unaish Ahmed (@unaishoo) May 16, 2026

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε. Όπως αναφέρει η La Repubblica που επικαλείται ανάρτηση του δημοσιογράφου από τις Μαλδίβες Ουναΐς Αχμέντ, ο λοχίας πιστεύεται ότι πέθανε από DCS, δηλαδή νόσο αποσυμπίεσης. Είναι μια σοβαρή ασθένεια που επηρεάζει τους δύτες μετά από γρήγορη ανάβαση ή υπερβολικό χρόνο παραμονής σε μεγάλο βάθος.

A morire nel tentativo di ritrovare i corpi dei sommozzatori italiani scomparsi è stato Mohamed Mahudhee, uno dei soldati impiegati nelle operazioni di ricerca intorno all'atollo di Vaadu, seguite di persona anche dal presidente delle Maldive Mohamed Muizzu. Qui lo vediamo… pic.twitter.com/kxbg44RqR4 — Repubblica (@repubblica) May 16, 2026

Δύσκολες καιρικές συνθήκες και αγωνία για τις σορούς. Οι αρχές των Μαλδιβών ανέφεραν ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, ενώ βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση καιρού, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανάσυρσης.

Σύμφωνα με την MNDF, οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες εκτιμάται ότι βρίσκονται μέσα στη σπηλιά, η οποία φτάνει σε βάθος περίπου 60 μέτρων.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν σκάφη, αεροσκάφη και εξειδικευμένες ομάδες δυτών, ενώ δύο Ιταλοί ειδικοί σε διασώσεις βαθιών νερών και καταδύσεις σπηλαίων αναμένονταν να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού.