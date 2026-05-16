Με μία ομιλία που ανέδειξε τη δική του πολιτική προσέγγιση στέλνοντας παράλληλα τα δικά του μηνύματα προς το εσωτερικό της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας μίλησε για την ανάγκη μιας ισχυρής εκλογικής νίκης στις επόμενες κάλπες, θέτοντας παράλληλα υψηλούς στόχους για την παράταξη.

Αναφέρθηκε σε μια νίκη «αντίστοιχη των εκλογικών επιτυχιών του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023», σημειώνοντας ωστόσο ότι τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων θα πρέπει να προβληματίσουν και να κινητοποιήσουν τη ΝΔ.

Στην ομιλία του έκανε αναφορές τόσο στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επιχειρώντας να συνδέσει τη σημερινή πορεία της παράταξης με διαφορετικές εκφάνσεις της ιστορικής της διαδρομής.

Ο υπουργός Άμυνας σχολίασε επίσης με χιούμορ το γεγονός ότι η ομιλία του είχε προγραμματιστεί νωρίς το μεσημέρι, λέγοντας πως «δεν περίμενα τέτοια ώρα, ώρα φαγητού, τόσο γεμάτη αίθουσα».

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στις αξίες και την πολιτική ταυτότητα της ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη δεν δημιουργήθηκε ως μηχανισμός εξουσίας ούτε λειτουργεί με λογικές εξυπηρέτησης συμφερόντων. Όπως είπε, στόχος της διακυβέρνησης πρέπει να είναι η στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας και η ενίσχυση του σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΝΔ δεν εγκλωβίζεται σε παραδοσιακά ιδεολογικά σχήματα και οφείλει να διατηρήσει τον φιλολαϊκό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της, με έμφαση στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη διατήρησης ενός πολιτικού λόγου με μετριοπάθεια, θεσμικότητα και επιχειρήματα, μακριά από εντάσεις και ακραίες αντιπαραθέσεις, συνδέοντας αυτή τη φιλοσοφία με την ιστορική παρακαταθήκη στελεχών της παράταξης όπως ο Γεώργιος Ράλλης, ο Ευάγγελος Αβέρωφ και ο Μιλτιάδης Έβερτ αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον κυβερνητικών στελεχών.

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας έδωσε έμφαση στη σημασία της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, της λογοδοσίας και της άμεσης σχέσης των πολιτών με τους εκπροσώπους τους, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική πρέπει να ασκείται με επίκεντρο τον πολίτη και τους δημοκρατικούς θεσμούς.