«Η επόμενη μεγάλη επένδυση είναι η Περιφέρεια» ήταν ο τίτλος της πρώτης θεματικής ενότητας του Thermopylae Forum 2026 που πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, των μέσων ενημέρωσης. Το συνέδριο επιδιώκει να μετατρέψει τις ιδέες, τις συνεργασίες και τον δημόσιο διάλογο σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες με πραγματικό αποτύπωμα για τον τόπο και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας αναδείχθηκε το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης ως κεντρικός άξονας της δημόσιας συζήτησης, με έμφαση στον ρόλο των υποδομών, της παραγωγικής βάσης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Οι παρεμβάσεις κινήθηκαν γύρω από το πλέγμα σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη συμβολή των χρηματοδοτικών εργαλείων στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές οικονομίες, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η εξειδίκευση και η συγκράτηση πληθυσμού. Παράλληλα, τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου, την αξιοποίηση τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων –όπως οι υποδομές, οι φυσικοί πόροι και ο τουρισμός– καθώς και τον ρόλο της καινοτομίας, της μεταποίησης και της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ειδικότερα:

Ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. «Για να την πετύχουμε πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε το Δημόσιο μαζί με τον ιδιωτικό τομέα να οδηγήσουν μια Περιφέρεια σε αυτό που λέμε «ανεπτυγμένη Περιφέρεια». Έχουν γίνει βήματα προόδου, όπως π.χ. στους οδικούς άξονες. Η Λαμία, η Φθιώτιδα, έχει το καλύτερο οδικό δίκτυο της χώρας. Διαθέτει οδικούς άξονες που βοηθούν τον ιδιωτικό τομέα να κινείται με άνεση και ασφάλεια» τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Δεύτερον, έχει περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα λιμάνια. Για πρώτη φορά το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε και δίνει σημαντικούς πόρους να επενδυθούν στο λιμάνι της Στυλίδας ώστε να γίνει εκβάθυνση και αξιοποίησή του. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ένα εμπορικό λιμάνι μπορεί να δώσει βαθμούς ελευθερίας στον ιδιωτικό τομέα να κάνει επενδύσεις και να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες θέσεις απασχόλησης.

Τρίτον, μια οικογένεια για να μείνει στην επαρχία θέλει καλύτερες υποδομές υγείας. Σε υποδομές υγείας στο νομό Φθιώτιδας έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια οι περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο νομό της χώρας. Γίνεται η ογκολογική στη Λαμία, έγινε το πιο ακριβό τμήμα επειγόντων περιστατικών που έχει δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, δημιουργήθηκε το πολυδύναμο ιατρείο Ραχών, αλλάζει όλο το κέντρο Υγείας Στυλίδας, ξεκίνησε να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων το 2019, φτιάχνει η Περιφέρεια το Κέντρο Υγείας στις Θερμοπύλες».

Στον αντίποδα σημείωσε πως «έχουμε μείνει πίσω σε ανθρώπινο δυναμικό, σε γιατρούς. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει διαδοχικές προσπάθειες για να προσελκύσουμε γιατρούς στην επαρχία, δεν έχουμε τις επιτυχίες που θα θέλαμε. Εκτός της υγείας όμως έχουμε και την παιδεία, όπου έχουν γίνει πολλές σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολεία και συνεχίζουν να γίνονται. Στο πανεπιστήμιο επίσης προχωρά η δημιουργία φοιτητικών εστιών και νέων υποδομών, ενώ δημιουργείται και ένα νέο τμήμα. Έχουμε κάνει βήματα προόδου. Πρέπει να τρέξουμε όμως με υψηλότερες ταχύτητες τα δημόσια έργα που στηρίζονται σε συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα». Τέλος είπε πως έχουμε προχωρήσει για πρώτη φορά σε δημόσιους διαγωνισμούς έτσι ώστε να αξιοποιηθούν φυσικοί πόροι όπως είναι οι ιαματικές πηγές, όπου μεταξύ άλλων προχωράμε και στην αξιοποίηση του χώρου στον οποίο βρισκόμαστε, εδώ, στις Θερμοπύλες».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Χάρης Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι «εμείς ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη να διαχειριστούμε χρήματα που μας αναθέτει το ελληνικό Δημόσιο, τα οποία διοχετεύουμε σε επενδυτικά fund, τα οποία δηλαδή, επενδύονται στο ελληνικό επιχειρείν. Σήμερα διαχειριζόμαστε συνολικά 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα. Είμαστε το τέλειο παράδειγμα σύμπραξης Δημόσιου με Ιδιωτικό τομέα γιατί από τη στιγμή που θα περάσει μια ενδελεχής αξιολόγηση μια υποψήφια διαχειριστική ομάδα (fund managers) πρέπει να αντλήσουν και τα ιδιωτικά κεφάλαια – αυτό είναι ποσοστό μόχλευσης για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε εμείς στα fund αντλείται άλλο 1,3 ευρώ στο επίπεδο του fund. Άρα διαχειρίζεται το fund συνολικά 2,3 ευρώ».

Και πρόσθεσε: «Αναλογιστείτε πως κάθε ένα ευρώ που επενδύουν τα fund πλέον δημιουργεί υπεραξία 6,65 ευρώ και στην πραγματική οικονομία 23,23 ευρώ. Άρα, υπάρχει μία δυναμική στην πατρίδα μας για το επιχειρείν που υφίσταται, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και για να μπορέσει να δοθεί η προοπτική ώστε να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους, στην περιφέρεια. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ανθεκτικότητας της ανάπτυξης».

Ερωτηθείς για το ποιες επενδύσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περιοχή, απάντησε πως «πέρα από τον πρωτογενή τομέα και τους κλασικούς τομείς όπως είναι ο τουρισμός και το real estate, από τη στιγμή που έχουν γίνει οι πρόδρομες προβλέψεις να γίνουν και σωστές υποδομές, υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης ευρύτερα. Η χώρα μας προσπαθεί να ηγηθεί στο να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, το δεύτερο είναι να γίνει ψηφιακός κόμβος με data centers και ο τρίτος πυλώνας είναι η Ελλάδα να δώσει έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της ποιότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της καινοτομίας».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδος Χρυσόστομος Καρέλλης σημείωσε πως «πρόσφατα κάναμε μια ανάλυση δεδομένων του μητρώου μας για το τι επιχειρήσεις έχει η περιοχή μας. Διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην περιοχή μας οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και ακολούθως στη μεταποίηση με μικρότερο ποσοστό. Έχουμε επιχειρήσεις που είναι κυρίως προσωπικές και μικρές. Λίγες είναι οι ανώνυμες ή τρίτης κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μία επιχειρηματικότητα που είναι μικρή κατά βάση και πρέπει να τους δώσουμε τις δυνατότητες να αναπτυχθεί».

Και αυτό θα γίνει μέσω «κατεύθυνσης της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και με τη δική μας συνεννόηση πάνω σε ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα το έχουμε συμφωνήσει άπαντες. Το σημερινό Φόρουμ που βρισκόμαστε, γίνεται με την πρωτοβουλία του κυρίου Κωνσταντοπούλου, μία ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την ανάπτυξη των Θερμοπυλών. Οι Θερμοπύλες είναι το δεύτερο ίσως μεγαλύτερο brand name που διαθέτει η χώρα μας».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Σαρακιώτης συμφώνησε με τον κ. Καρέλλη πως «θα πρέπει να συμφωνήσουμε άπαντες στο παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε και επακριβώς στις επενδύσεις που επιδιώκουμε. Η τελευταία ανακοίνωση του πρωθυπουργού για μεγάλη επένδυση στη χώρα μας έγινε πριν από έναν περίπου μήνα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γάλλο πρόεδρο. Αφορά επένδυση 215 εκατομμυρίων €, εννέα νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Αταλάντης. Δεν ξέρω με ποιον συμφώνησε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν ξέρω εάν συμφωνεί κάποιος με αυτή την επένδυση στη Φθιώτιδα. Όταν εγώ ακούω για μεγάλη επένδυση το πρώτο που σκέφτομαι είναι νέες θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη επένδυση όμως δεν θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, άρα για ποια μεγάλη επένδυση μιλάμε; Το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να μπει ένας φραγμός στα αιολικά πάρκα. Θα περίμενα από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει μια άλλη επένδυση, όπως π.χ. μια επένδυση στο χώρο που βρισκόταν το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ που απασχολούσε 1.000 εργαζομένους».

Σύμφωνα με τον κ. Σαρακιώτη, η ανάπτυξη δεν είναι για όλους και δυστυχώς σε πολλούς τομείς η χώρα μας κάνει βήματα προς τα πίσω τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας μεταξύ άλλων ως παράδειγμα το πρόβλημα στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις μέρες μας.

Τέλος, το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος – Founder & CEO NEFI Κωνσταντίνος Πατήρης υπογράμμισε πως «για να φύγει μια επιχείρηση, μια βιομηχανία, από το κέντρο και να πάει στην περιφέρεια, θα πρέπει να υπάρχουν βασικές υποδομές που θα πρέπει να φτιάξει το ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά και ένα σημαντικό τραπεζικό σύστημα. Αν υπάρχουν αυτοί οι τρεις βασικοί άξονες προφανώς και θα μπορούν να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις στη μεταφορά τους. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα με το εξειδικευμένο προσωπικό, θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση ανθρώπων σε αυτό τον τομέα. Όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, θα πρέπει λίγο να αρχίσει να αλλάζει, να πιστεύει σε ιδέες και επιχειρηματικά οράματα ώστε να τα χρηματοδοτεί», ενώ ειδική μνεία έκανε στα φορολογικά κίνητρα που θα πρέπει να υπάρχουν.

Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής της εφημερίδας «Η Βραδυνή της Κυριακής» και δημοσιογράφος του MEGA, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.