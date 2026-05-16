Πάνοπλος θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός αύριο απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην 6η και τελευταία αγωνιστική των play off της Super League.

Στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκονται τόσο ο Σαντιάγκο Έσε, όσο και ο Ντανιέλ Ποντένσε.

Ο Αργεντινός μέσος των Πειραιωτών ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και θα είναι διαθέσιμος, όπως και ο Πορτογάλος που είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και πλέον είναι έτοιμος.

Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν για τους «ερυθρόλευκους» και έτσι ο μοναδικός παίκτης που δεν υπολογίζεται είναι ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ο οποίος έχει υποστεί ρήξη χιαστού

Αναλυτικά στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Ονιεμαέτσι, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον και Ταρέμι.