Θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στην Φενέρμπαχτσε φέρεται να είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης σύμφωνα με τα Τουρκικά δημοσιεύματα.

Όπως υποστηρίζει η Sabah η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είναι σε αναζήτηση νέου τεχνικού μετά την απομάκρυνση του Ντομένικο Τεντέσκο και οι δύο βασικοί υποψήφιοί είναι υπέρ της ιδέας του να αποκτηθεί ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα.

Μάλιστα οι Τούρκοι αναφέρουν πως η Μπενφίκα θα αξιώσει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για να παραχωρήσει τον Παυλίδη.

Το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029 και την φετινή σεζόν ο Παυλίδης μετράει 30 γκολ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.