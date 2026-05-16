Θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στην Φενέρμπαχτσε φέρεται να είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης σύμφωνα με τα Τουρκικά δημοσιεύματα.
Όπως υποστηρίζει η Sabah η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είναι σε αναζήτηση νέου τεχνικού μετά την απομάκρυνση του Ντομένικο Τεντέσκο και οι δύο βασικοί υποψήφιοί είναι υπέρ της ιδέας του να αποκτηθεί ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα.
Μάλιστα οι Τούρκοι αναφέρουν πως η Μπενφίκα θα αξιώσει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για να παραχωρήσει τον Παυλίδη.
Το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029 και την φετινή σεζόν ο Παυλίδης μετράει 30 γκολ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
🟡🔵 Fenerbahçe’de iki aday da Vangelis Pavlidis transferine yoğunlaştı.— Sabah Spor (@sabahspor) May 16, 2026
💰 27 yaşındaki yıldızın, Türkiye'ye transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtilirken Benfica, 40 milyon Euro bonservis istiyor.
📰 Samet Yüksel