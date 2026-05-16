Πρεμιέρα στο πρώτο Diamond League της χρονιάς, στη Σανγκάη, έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε έξι άλματα από τα οποία μόνο το ένα ήταν έγκυρο και με 5.70 κατέλαβε την 7η θέση.

Ο Καραλής ξεκίνησε ψηλότερα από όλους, από τα 5.70, και πέρασε το ύψος με την τρίτη προσπάθεια. Ήταν ο μοναδικός που άφησε τα 5.80 και όταν επέστρεψε στον αγώνα, στα 5.90 βρήκε μπροστά του μόνο τον Μόντο Ντουπλάντις και τον Κέρτις Μάρσαλ.

Η δεύτερη προσπάθειά του ήταν πολύ καλή, αλλά βρήκε τον πήχη πέφτοντας, ενώ στην τρίτη βγήκε πάρα πολύ ψηλά, αλλά βρέθηκε κοντά στον πήχη και έκλεισε άδοξα τον αγώνα του.

Από εκεί και πέρα, εντυπωσιακός στο μήκος (εκτός βαθμολογίας Diamond League) ήταν ο Ματία Φουρλάνι που πήδηξε 8.43, ενώ πιο χαμηλά, στα 8.07 ήταν ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ.

Τέλος, η Ολλανδέζα Τζέσικα Σχίλντερ στη σφαίρα με βολή στα 21.09, έκανε ρεκόρ Diamond League.