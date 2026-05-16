Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να μην είναι και οι καλύτερες, αυτό όμως δεν επηρεάζει τους οπαδούς της ΑΕΚ, καθώς περισσότεροι από 10.000 πήγαν στην Allwyn Arena για την ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5), αποθεώνοντας τους πάντες.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανοιχτές προπονήσεις την παραμονή του κάθε αγώνα στα play off και κάθε φορά, όπως σημείωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο κόσμος ήταν όλο και περισσότερος.

Οι φίλοι της Ένωσης έστελναν συνεχώς σύνθημα τίτλου και τελικά αυτός κατακτήθηκε την περασμένη Κυριακή (10/5), οπότε τώρα ήρθε η ώρα της αποθέωσης. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Κυριακή (17/5) τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική και η αποθέωση έχει ήδη αρχίσει.

Στην ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) βρέθηκαν πάνω από 10.000 οπαδοί στην Allwyn Arena καθώς υπάρχει κόσμος και στο πάνω διάζωμα αυτή τη φορά, αποθεώνοντας τους πάντες εν αναμονή της φιέστας την Κυριακή (17/5), όταν και θα κορυφωθούν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία του «δικέφαλου αετού».