Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα με 97-58 τον Κολοσσό για τους προημιτελικούς της Stoiximan Basket League και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο Final Four της Euroleague που έρχεται και σε όσα θα πρέπει να κάνει η ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξεκούραστα την πρόκριση για τους ημιτελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και τώρα σκέφτονται μόνο το πώς θα κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, έχοντας προκριθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four.

«Ήμασταν για ακόμα μία φορά μία σοβαρή ομάδα που σέβεται τον αντίπαλο, δεν υποτιμάει κανέναν. Η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σοβαροί για 40 λεπτά. Αν εξαιρέσουμε ένα πεντάλεπτο, οκτάλεπτο που χαλαρώσαμε, ήμασταν πολύ σοβαροί. Πρέπει να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας βλέπουν και τους δικούς μας, ειδικά στην επαρχία», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας για τη νίκη επί του Κολοσσού.

Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το πώς προετοιμάζει τη ρουτίνα του ενόψει του Final Four, για να απαντήσει: «Δεν αλλάζω τίποτα από την ρουτίνα μου. Αν προσπαθείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που έχει συνηθίσει να κάνεις. Και η ομάδα την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ζωή μέσα και έξω από το γήπεδο ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται».