Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, τόνισε πως οι εύκολες αυταπάτες και ο λαϊκισμός μπορεί να έχουν μεγάλο κόστος για τη χώρα.

«Η ΝΔ βρέθηκε διαχρονικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και οι ιδέες μας δικαιώθηκαν. Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε διαφορετική φάση. Έχουμε πρωθυπουργό έναν από τους πιο αξιόπιστους ηγέτες της ευρωπαϊκής οικογένειας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού περάσαμε και τι ζήσαμε το 2010 και το 2015. Κάποιοι θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε, άλλοι με rebranding να επανέλθουν. Αυτή τη φορά δεν θα τσιμπήσουμε, οι Έλληνες πάθαμε και μάθαμε», συνέχισε.

Ο κ. Σχοινάς τόνισε πως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρεια επιστρέφει στο κέντρο της συζήτησης.

«Έχουμε δυνατότητες απεριόριστες. Η ελληνική αγροδιατροφή, το ελαιόλαδο, η φέτα, το κρασί, τα πάνω από 120 προϊόντα ΠΟΠ, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα φρούτα, αποτελούν πια τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Να περάσουμε από μια λογική διαχείρισης, από λογική πληρωμών σε λογική συνολικής αναδιάταξης της υπαίθρου και της ελληνικής περιφέρειας», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι δίπλα σε αυτές τις μεγάλες δυνατότητες υπάρχουν και παθογένειες, δυσκολίες και προβλήματα. «Η μεγαλύτερη παθογένεια ήταν το σύστημα πληρωμών. Η κυβέρνηση πήρε μια δύσκολη αλλά αναγκαία πολιτική απόφαση, να προχωρήσει σε ριζική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά στην ΑΑΔΕ. Όχι για να σκουπίσουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί αλλά γιατί οι ευρωπαϊκοί πόροι ανήκουν στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δικαιούχους, τους νοικοκυραίους. Το νέο σύστημα πληρωμών πρέπει να είναι σωστό, δίκαιο, διαφανές και απόλυτα αξιόπιστο. Η μετάβαση είναι ιστορική επιλογή, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τη βούληση να σπάσει παθογένειες πολλών δεκαετιών», τόνισε.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε πως μέχρι τέλος Ιουνίου θα πληρωθούν πάνω από 1 δισ. ευρώ και μέχρι τέλος του έτους 2,3 δισ. ευρώ. «Οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι οι έντιμοι παραγωγοί. Με αυτούς είμαστε και για αυτούς δουλεύουμε. Οι επιτήδειοι, τα κυκλώματα, θα μας βρουν απέναντι. Το ίδιο κάναμε βάζοντας τέλος σε ένα άλλο σύστημα που γεννούσε βιολογικά προϊόντα μαϊμούδες. Για όλα αυτά το πάρτι τελείωσε, γυρνάμε οριστικά σελίδα», τόνισε.

«Είμαι συνηθισμένος στα δύσκολα. Γνωρίζω ότι η χώρα δεν θα ξανακυλήσει προς τα πίσω. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτός ο αγώνας μόλις αρχίζει και θα είναι νικηφόρος», ανέφερε.