Η Σοφία Μητσοτάκη δημοσίευσε το boarding pass από πτήση της από το Μουσκάτ του Ομάν προς την Αθήνα στις 6 Μαρτίου, απαντώντας σε δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, περιέχουν fake news.

Σε ανάρτησή της εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε σκοπό να δώσει συνέχεια στο θέμα, ωστόσο αποφάσισε τελικά να δημοσιοποιήσει το εισιτήριό της από πτήση charter της Aegean Airlines, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ την ίδια ημέρα.

Όπως αναφέρει, στόχος της κίνησης αυτής είναι να διαψεύσει τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε βάρος της. Παράλληλα, κατηγορεί συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης ότι ακολουθεί «απαράδεκτη τακτική», προσπαθώντας – όπως σημειώνει – να μετατρέψει το θύμα σε θύτη και να στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, οδηγώντας το να απολογείται για κάτι που δεν έχει κάνει.

Η Σοφία Μητσοτάκη εκφράζει την ελπίδα ότι με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων η υπόθεση θα κλείσει, ζητώντας παράλληλα δημόσια συγγνώμη από το μέσο και την άμεση απόσυρση του σχετικού δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

Παύλος Μαρινάκης: Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια, δεν υπολογίζουν ούτε συζύγους ούτε παιδιά αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους

Ανάρτηση για το θέμα έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπςος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση της κόρης του πρωθυπουργού έγραψε:

«Η τοξικότητα και το μίσος τους δεν έχουν όρια. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ούτε συζύγους, ούτε παιδιά. Αρκεί να διασπείρουν τα ψέματά τους».