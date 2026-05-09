Έστω και στην παράταση η Φενέρμπαχτσε επικράτησε στο Κάουνας της Ζαλγκίρις με 90-94 και με 3-1 στην σειρά πήρε την πρόκριση για το Final Four της Euroleague.

Mε τη λήξη της αναμέτρησης τόσο οι παίκτες όσο και το προπονητικό τιμ πανηγύρισαν έξαλλα την μεγάλη πρόκριση.

Από τους πανηγυρισμούς δεν γλίτωσε ούτε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους τον οποίο μπουγέλωσαν στα αποδυτήρια της ομάδας.

Η Φενέρμπαχτσε θα παίξει στον ημιτελικό στις 22 Μαΐου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Euroleague.