Αν είσαι κι εσύ ένας από τους ανυπόμονους «Καλοκαιράκηδες» που δεν αντέχεις άλλο χειμώνα και ψάχνεις την ιδανική απόδραση για να νιώσεις ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε νωρίτερα, τότε η Κύθνος είναι η ιδανική επιλογή.

Το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί με τα 350 διασκορπισμένα πάλλευκα γραφικά ξωκλήσια και τις 99 παραλίες, δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει με περιττά στολίδια, αλλά με την απλότητά του: ένα πιάτο ζεστό σφουγγάτο (τυροπιτάκια), απόλυτη ησυχία στα μονοπάτια και το πρώτο, αναζωογονητικό μπάνιο της χρονιάς. Απέχει μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά από το Λαύριο και σίγουρα είναι ένας ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να περάσουν ήσυχες στιγμές πραγματικής χαλάρωσης, ακόμη και για ένα Σαββατοκύριακο.

Βρίσκεται στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στην Τζιά και τη Σέριφο, ενώ ονομάζεται και Θερμιά, όνομα που αποδίδεται στις θερμές πηγές που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στον όρμο των Λουτρών. Τα χωριά της, κλασικά κυκλαδίτικα, έχουν πλακόστρωτα δρομάκια, πάλλευκα σπίτια, πλατείες, εκκλησίες και ανεμόμυλους. Αυτά που σίγουρα ξεχωρίζουν και δεν θα σταματήσετε να χαζεύετε είναι η Χώρα της Κύθνου και η Δρυοπίδα, που αν και δεν διαθέτει θέα προς τη θάλασσα, «κλέβει» τις εντυπώσεις. Αλλά και ο οικισμός Κανάλα με τη φημισμένη Παναγιά του είναι δημοφιλής ανάμεσα σε όσους επισκέπτονται το νησί.

Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Κύθνου είναι το σπήλαιο Καταφύκι, στο νότιο άκρο της Δρυοπίδας. Το φυσικό μέρος του σπηλαίου δημιουργήθηκε από έναν υπόγειο χείμαρρο, ο οποίος λάξευσε καλλιτεχνικά τα τοιχώματα, και το τεχνητό από την εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος. Οι 99 παραλίες που διαθέτει εξασφαλίζουν την ηρεμία που αποζητάτε, ενώ μπορείτε να χαλαρώσετε στο υδροθεραπευτήριο στην περιοχή Λουτρά, με τις δύο θερμές πηγές που είναι ξακουστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές ιδιότητές τους.

