Τι κοινό μπορεί να έχουν οι πόλεμοι των ΗΠΑ με το Ιράν, η Ρωσία με την Ουκρανία και το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ; Ότι όλοι οι «παίκτες» βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία, σε μοντέρνα εργαλεία της πληροφορίας ικανά να προκαλέσουν μαζική αποδιοργάνωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις χτες έγινε γνωστό ότι οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αξιοποιούν τη συγκυρία για να επεκτείνουν επιθετικά την οικονομική τους επιρροή. Μέσα από ένα επενδυτικό σχήμα-κολοσσό άνω του 1 δισ. δολαρίων, στοιχηματίζουν σε τεχνολογίες αιχμής και στρατηγικούς κλάδους που βρίσκονται στο επίκεντρο της αμερικανικής κυβερνητικής ατζέντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκαν οι Financial Times, οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, φέρονται να έχουν συνεισφέρει σε ταμείο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδας Dominari Holdings, με έδρα στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, υποσχέθηκε να καταστήσει τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων» στον κόσμο, προώθησε τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της εγχώριας παραγωγής drones, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσει την οικονομία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή η περίοδος των υπολογιστών, των smartphones, του διαδικτύου και του GPS, έδωσε εργαλεία που ενισχύουν τη δύναμη και την εμβέλεια ενός εκπαιδευμένου χειριστή.

Αύξησε δραματικά τη δύναμη κάθε προγραμματιστή, χειριστή drone, χάκερ, influencer κοινωνικών δικτύων ή ειδικού στην παραπληροφόρηση. Έκανε κάθε μικρή μονάδα ισχυρότερη, αλλά οι άνθρωποι έπρεπε να διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις για να χειρίζονται αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Και πάντα η ανθρώπινη πρόθεση τα καθοδηγούσε.

Εξειδικευμένοι Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι στην εποχή που ζούμε και παρακολουθούμε τους πολέμους μέσα από το κινητό μας, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το Claude της Anthropic, το Gemini της Google και το ChatGPT της OpenAI, μπορούν πλέον να καθοδηγούνται από ανθρώπους με μία μόνο εντολή και να εκτελούν αυτόνομα, βελτιστοποιώντας οι ίδιοι τον εαυτό τους, πολυσταδιακές κυβερνοεπιθέσεις.

Και αυτό πέρασε στο πεδίο. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χρησιμοποίησαν drones Shahed-136 αξίας 35.000 δολαρίων για να πλήξουν δύο κέντρα δεδομένων της Amazon Web Services, προκαλώντας ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα τρίτο κέντρο δεδομένων της Amazon, στο Μπαχρέιν, υπέστη ζημιές από κοντινό πλήγμα, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας και διακόπτοντας τραπεζικές και άλλες υπηρεσίες σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Επίσης, αξιωματούχοι της Χαμάς είχαν δηλώσει, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της πληροφορικής, ότι κατασκεύαζαν μικρούς πυραύλους από σωληνώσεις εγκαταλελειμμένων ισραηλινών οικισμών, από ισραηλινές βόμβες που δεν είχαν εκραγεί και άλλα πυρομαχικά, ακόμη και από εξαρτήματα ενός βυθισμένου βρετανικού πολεμικού πλοίου του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στα ανοιχτά της Γάζας.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πυραύλους Patriot κόστους 4 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας για να τους αναχαιτίσει.

Δεν είναι γνωστό ποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αν υπάρχουν, έχει ενσωματώσει το Ιράν στον πολεμικό του μηχανισμό, αν και το 2025 ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιεί AI στα συστήματα στόχευσης πυραύλων. Το δικό του πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, που παρεμποδίζεται από διεθνείς κυρώσεις, φαίνεται αμελητέο σε σύγκριση με τις υπερδυνάμεις τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ και της Κίνας, έγραψε ο Guardian.

Με άλλα λόγια, τα εργαλεία της εποχής της πληροφορίας ενίσχυσαν τεράστια τους εκπαιδευμένους χειριστές μέσα σε οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Τα εργαλεία της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης αντικαθιστούν τους εκπαιδευμένους χειριστές με πολύ πιο έξυπνους, αυτόνομους και ικανούς πράκτορες, με πολύ μεγαλύτερη καταστροφική εμβέλεια και σχετικά μικρό κόστος.

Είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς για το πόσο αποσταθεροποιητικές μπορεί να γίνουν αυτές οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Και οι υπερδυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης – οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα – πρέπει να βρουν τρόπο να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται στρατηγικά, ενώ ταυτόχρονα να συνεργάζονται για να εξουδετερώσουν αυτές τις νέες ασύμμετρες απειλές της εποχής της νοημοσύνης, παρόμοια με το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση συνεργάστηκαν για να περιορίσουν τη διάδοση των πυρηνικών όπλων κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Γι’ αυτό και θα έχει μεγάλη σημασία η συνάντηση των δύο ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας στις 14 Μαΐου στο Πεκίνο. Και πρέπει, σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον, να συμφωνήσουν.

Διαφορετικά, καμία από τις δύο χώρες δεν θα είναι ασφαλής. Ούτε, ασφαλώς, και εμείς.