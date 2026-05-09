Η Βαλένθια έφυγε με δύο νίκες από το ΟΑΚΑ, έκανε το 2-2 στην σειρά των play off της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό και το μόνο πράγμα που σκέφτονται στην Ισπανική ομάδα είναι ο «τελικός» της Τετάρτης (13/5, 22:00) με τους «πράσινους» στη «Roig Arena».

Μάλιστα, η Ισπανική ομάδα είναι τόσο συγκεντρωμένη στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, που στον αυριανό αγώνα με την Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα αναμένεται να παρατάξει την ομάδα U22.

Συγκεκριμένα, αν η ACB η διοργανώτρια αρχή του Ισπανικού πρωταθλήματος δεν αλλάξει το πρόγραμμα για τη Βαλένθια, τότε ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα παρατάξει στο γήπεδο του παίκτες της U22.

Η Βαλένθια βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 21 νίκες και οκτώ ήττες.