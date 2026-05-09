Για τον ρόλο των βουλευτών, αλλά και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, μίλησε, ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Μάκης Βορίδης.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές τοποθετήσεις και τη δημόσια διατύπωση κριτικής από βουλευτές ή στελέχη, ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η δημόσια έκφραση απόψεων είναι θεμιτή, τονίζοντας ωστόσο πως το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τόνος και ο εποικοδομητικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων και όχι η ένταση ή η χρονική στιγμή της διατύπωσής τους.

«Οι παρεμβάσεις βουλευτών σε διοικητικές διαδικασίες δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη πίεση ή παρέμβαση στη διοίκηση, καθώς δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ βουλευτή και δημόσιας υπηρεσίας. Πρόκειται για διαβίβαση αιτημάτων πολιτών που ήδη έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή αδιέξοδα».

«Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες προσφεύγουν στους βουλευτές επειδή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται έγκαιρα, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων και βελτιώσεων», τόνισε, ο κ. Βορίδης.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα δεν αφορούν τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αλλά κρίσιμα θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η θεσμική σχέση βουλευτή–πολίτη–δημόσιας διοίκησης, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα της δημόσιας συζήτησης.