Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ με πρώτο βουλευτή που πήρε τον λόγο μετά τον εισηγητή της συνταγματικής αναθεώρησης, Ευριπίδη Στυλιανίδη, να είναι ο Δημήτρης Καιρίδης. Μέχρι και λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι και μετά από 4 ώρες συνδρίασης είχαν τοποθετηθεί 29 βουλευτές.

Αυτό που επισημαίνουν πηγές είναι η στήριξη στο επιτελικό κράτος από τη μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών, αλλά και ότι οι βουλευτές μίλησαν πολύ για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολιάζοντας επί των κατατεθειμένων προτάσεων, κάνοντας καινούργιες προτάσεις.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται καλό και η συζήτηση πολύ παραγωγική. Ενδεικτική η απάντηση του πρωθυπουργού στον βουλευτή Βασίλη Γιόγιακα. Ο κ. ⁠Γιόγιακας είπε: «Να αναφερθώ στον ρόλο του βουλευτή, είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει τη φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω». Και έκανε αναφορά στο περιστατικό με τον κ. Ταχιάο.

Η απάντηση Μητσοτάκη ήταν η εξής: «Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για ένα περιστατικό και προσωπικά έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από τον βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογική του περιφέρεια. Σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει η αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει τη μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως εύκολη, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια, γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια».

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Καιρίδης ζήτησε οι συναντήσεις της ΚΟ να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες γιατί, όπως είπε: «Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας».

Δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές προς τους διαφωνούντες βουλευτές προσάπτοντάς τους ένδεια αντιπροτάσεων.

«Η Νέα Δημοκρατία», είπε, «υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν για αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη – προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια».

Ο Γιώργος Στύλιος απηύθυνε έκκληση για ενότητα. «Σε έναν χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιαδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα, για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης, ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή και των καθηκόντων του από μια ακτιβίστρια δικαστικό και το προσωποποίησε λέγοντας: «Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κυρία Κοβέσι, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια».

Για το επιτελικό κράτος είπε ότι «είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν τον βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω τη θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό».

Ενδιαφέρον είχε ότι λίγο μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας εκ των 5 «επιστολογράφων», εθεάθη να εισέρχεται στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά.

Κατά τα λοιπά και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται, ο Θανάσης Ζεμπίλης μίλησε για τα άρθρα 29, 60 και 81. «Να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Όχι στη μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Ο Τάσος Δημοσχάκης πρότεινε «την αύξηση σε 6% για μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή και για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων, προτείνω την κατάργηση και τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές με πλήρη διαφάνεια. Και ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι αποδώ και πέρα υποψήφιοι βουλευτές».

Ο Βαρτζόπουλος Δημήτρης επεσήμανε: «Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι, για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε. Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα».

Ακολουθούν κι άλλες τοποθετήσεις βουλευτών:

Πλεύρης Θάνος: «Είναι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές. Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει τη στρατιωτική σου θητεία.

Στο πλαίσιο του βουλευτή – υπουργού, προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Να υπάρχει ασυμβίβαστο του κοινοβουλευτικού υπουργού, να πολιτευτεί ως βουλευτής. Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους».

Μηταράκης Νότης: «Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με τον Μάκη τον Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023.

Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο.

Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή»|.

Μαρκόπουλος Δημήτρης: «Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμά μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη.

Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδιο και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια.

Ο λαός μας λέει “ή Παππάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς”. Ας δούμε λοιπόν το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή. Όμως χωρίς ο υπουργός να μεταπηδά σε βουλευτή. Να υπάρχει μακρά περίοδος “σιωπής” (άνω της διετίας κατά τη γνώμη μου), αν κάποιος αναλάβει ενεργό κυβερνητικό ρόλο. Και φυσικά ο βουλευτής να μιλάει “χωρίς φόβο και με πολύ πάθος”.

Μόνο έτσι και με ανάλογα ελεγκτικά εργαλεία προς τις κυβερνήσεις, θα ανορθώσουμε το κύρος των βουλευτών.

Σε μια περίοδο τοξικότητας και ρουβικωνοποίησης του κοινοβουλευτισμού, σε μια, εκτιμώ, πρόδρομη περίοδο ανάδυσης ενδεχομένως κι άλλων ακραίων φαινομένων πολιτικής βίας, οφείλουμε να οχυρώσουμε τη Δημοκρατία μας. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο, το οποίο με κινητοποίησε. Μιλώ για το προ μίας εβδομάδος άρθρο των Κώστα Μπακογιάννη και Γιώργου Μομφεράτου στο ΒΗΜΑ αναφορικά με την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 47 της αμνήστευσης για πολιτικά εγκλήματα και του άρθρου 97 για την εκδίκασή τους από μεικτά ορκωτά. Δεν μπορεί ο κάθε Κουφοντίνας να αγιοποιείται και να κρύβει το στυγερό του έγκλημα πίσω από πολιτικό μανδύα. Αν δεν το πράξουμε εμείς αυτό, τότε αγαπητές και αγαπητοί ποιος θα το πράξει;».

Βασίλης Υψηλάντης: «Η κοινωνία δεν ζητάει από μας εσωστρέφεια ούτε κομματικές αντιπαραθέσεις, από μας ζητάει ενότητα για να λύσουμε τα προβλήματά τους».

Γιάννης Οικονόμου: «Έχουμε έναν κοινό στόχο την αυτοδυναμία, στο πλαίσιο αυτό είναι η πρόσφατη παρέμβασή μας στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Για να ταυτιστεί με αυτόν τον στόχο το κομμάτι της κοινωνίας που χρειαζόμαστε, είναι όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο αλλά προκοπή και ευημερία και αυτό συνδέεται με τους θεσμούς και την οικονομία».

Γεωργιάδης Άδωνις: «Τα όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν περισσότερο από όσο θυμάμαι εγώ στο παρελθόν.

Όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41%, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν, ή να σας κοντύνουν, οπότε μην παρασυρόμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στη δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Συνταγματικό ασυμβίβαστο, μεταξύ βουλευτή και υπουργού δεν μπορεί να υπάρξει, ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή.

10, 15 μιλάμε. Οι υπουργοί χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες, σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ και κάποιος υπουργός μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει κάποια κρίση».

Χρήστος Σταϊκούρας: «Υπάρχουν συλλογικές και σημαντικές επιτυχίες σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας. Προτείνω:

Να υπάρξει ένα όραμα για το 2030 – το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να φτάσει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να υπάρξουν ακόμη περισσότερες οικονομικές επιλογές προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθώντας επιλογές που έχουμε κάνει, όπως φοιτητικές εστίες στα πανεπιστήμια, νέα δικαστικά μέγαρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών κ.ά.».

Παππάς Γιάννης: «Το επιτελικό κράτος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση να πάρουμε τα πεδία που τους ασκείται κριτική και να την κάνουμε εργαλείο βελτίωσης. Ευθύνη και λογοδοσία».

Χατζηδάκης Κωστής: «Να ξεκινήσουμε τρεις αρχές που μας ενώνουν, ενότητα: Ενότητα, χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. Προσθέτω επίσης, ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα, αντίπαλός μας είναι η ακρίβεια, η διεθνής κρίση, η ανασφάλεια για το μέλλον.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σύνδεσμος με την κοινωνία, μια ενεργή, ζώσα κοινοβουλευτική ομάδα.

Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, προφανώς ναι.

Επιτελικό κράτος, είναι μια καλή λειτουργία της κυβέρνησης, ένας καλύτερος συντονισμός. Ερώτημα. Θεωρούμε ότι παλαιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονιζόταν καλύτερα; Δεν νομίζω.

Η πίεση από το επιτελικό κράτος δεν ασκείται στους βουλευτές, ασκείται στους υπουργούς, αυτοί έχουν λόγο να διαμαρτύρονται.

Η συνταγματική αναθεώρηση αφορά την ατζέντα του 2030 και είναι δικό μας θέμα, γιατί και η αντιπολίτευση ανοήτως έχει μπει στη γωνία. Εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να το αναδείξουμε. Για το πολιτικό σύστημα, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο για τη συκοφάντηση του πολιτικού συστήματος, και υπάρχει και μια κοινωνία που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τους πολίτες που θέλουν ένα πολιτικό σύστημα πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό.

Έχουν γίνει λάθη και παραλύσεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο πως έχει πέσει η ανεργία απ’ το 18, στο 8%, πως οι συντάξεις απονέμονται γρηγορότερα από ότι στη Γερμανία, αυτά πρέπει να τα πούμε όλοι και οι βουλευτές και ακόμα πιο πολύ οι υπουργοί. Η Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς και κρατώντας όρθια τη Νέα Δημοκρατία, θα κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα και θα δώσουμε προοπτική στην πατρίδα».

Κώτσηρας Γιώργος: «Συνταγματική αναθεώρηση με το βλέμμα στο μέλλον. Σημαντική η πρόβλεψη για την ελληνική γλώσσα, επί Μητσοτάκη αναγνωρίστηκε η παγκόσμια ημέρα. Θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος».

Μάκρη Ζέττα: «Η ελευθερία υπάρχει στη δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου υπάρχει και στην εσωκομματική διαδικασία όπως αποδείχτηκε σήμερα».

Κατσανιώτης Ανδρέας: «Οι διαφορετικές απόψεις δεν είναι παραφωνία είναι συνομιλία με τους πολίτες με τους οποίους ανησυχούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όμως στα μάτια πολλών πολιτών, μοιάζει σαν μια διαμάχη μεταξύ ειδικών, ενώ η κοινωνία πιέζεται από άλλα προβλήματα.

Σήμερα θέλω να μείνω στο ρόλο που δίνει το Σύνταγμα στον καθέναν από μας.

Η Κυβέρνηση αξιολογείται από τον πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται και από τη Βουλή και λογοδοτεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ η κοινοβουλευτική ομάδα δεν ενημερώθηκε, αλλά εγώ ψήφισα για να μη δημιουργήσω πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα».

Θεοδωρικάκος Τάκης: «Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.

Η στόχευση στους 13 συναδέλφους ήταν στόχευση στο ηθικό κύρος της παράταξης. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Να ξεκαθαρίσουμε και στην κοινωνία ότι αυτοί δεν πήραν χρήματα αλλά λειτούργησαν στο πλαίσιο του ρόλου τους

Και επίσης να αναδείξουμε την δημαγωγία και το λαϊκισμό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτός πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα

Διαφωνώ με το όριο ηλικίας για υποψήφιο βουλευτή στα 21».