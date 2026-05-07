Αρκετές είναι οι αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης μέσω του κειμένου που διανεμήθηκε σήμερα, Πέμπτη 7/5 στα μέλη της ΚΟ του κόμματος.

Η Νέα Δημοκρατία εστιάζει στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, στην αναθεώρηση της μονιμότητας στο Δημόσιο αλλά παράλληλα και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Μεταξύ άλλων το κυβερνών κόμμα προτείνει συνταγματική κατοχύρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα ενώ κάνει ειδική αναφορά στην κατάργηση των Προανακριτικών και στον δημοσιονομικό κόφτη.

Ακολουθεί το κείμενο που διανεμήθηκε στα μέλη της ΚΟ της ΝΔ, με τα 30 προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της ΝΔ:

Αθήνα, 7 Μαΐου 2026

Με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή του προς όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε ορισμένες βασικές σκέψεις για τις κατευθύνσεις της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος και κάλεσε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συνδιαμόρφωση της πρότασης, με την αποστολή των παρατηρήσεών τους. Στην επιστολή αυτή ανέδειξε το συνταγματικό κεκτημένο που έχει πλέον διαμορφωθεί πενήντα και πλέον χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, σκιαγραφώντας όμως παράλληλα τις νέες προκλήσεις που θέτει ο κόσμος του 2026 και επισημαίνοντας την ανάγκη για μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση προς μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο.

Στους τρεις μήνες που μεσολάβησαν, η ανταπόκρισή σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι πλούσιες και καινοτόμες προτάσεις σας, προϊόν ενδελεχούς έρευνας και τεκμηρίωσης, δεν περιορίσθηκαν σε μια απλή εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρχικών σκέψεων· πέραν αυτού ανέδειξαν και νέες θεματικές και προκλήσεις που χρήζουν κατοχύρωσης στον συνταγματικό μας χάρτη. Οι παρατηρήσεις σας εμπλούτισαν θεμελιωδώς τις προτάσεις μας. Διαμορφώνεται έτσι σήμερα, ως βάση περαιτέρω συζήτησης, ένα σώμα τριάντα συνταγματικών διατάξεων που κρίνεται αναγκαίο να αναθεωρηθούν. Οι διατάξεις αυτές παρατίθενται στη συνέχεια, μαζί με την προτεινόμενη κατεύθυνση της αναθεώρησης.