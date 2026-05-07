Μηνύματα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προς την αντιπολίτευση, περιλάμβανε η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Με τη συνεδρίαση αυτή της ΚΟ της ΝΔ ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Συνεδριάζουμε σήμερα έχοντας μπροστά μας πολλές ώρες για να δώσουμε τον λόγο σε όσους θέλουν να τοποθετηθούν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, αλλά έχοντας και επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας», τόνισε, ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε στη συνέχεια: «Μόλις επέστρεψα από τη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτά που συζητάμε εδώ πρέπει να συναντιούνται με τις φοβίες και τις αγωνίες των πολιτών. Και η ακρίβεια είναι ο μεγαλύτερός τους φόβος και περιμένουν από εμάς μέτρα.

Να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας και να αποφεύγουμε μια μίζερη εσωστρέφεια. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε και ο Μάξιμος. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Θέλουμε να κρατήσουμε τη χώρα σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Γιατί η παράταξή μας έχει πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 θωρακίζοντας την άμυνά της και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Βασική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η συνταγματική αναθεώρηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο στη συνέχεια για «συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη». «Το θεωρώ σημαντικό αυτό που πετύχαμε να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα και να μειώνουμε το χρέος να κατοχυρωθεί συνταγματικά για να μην πειραματιστεί κανείς με τις τύχες του λαού», τόνισε.

«Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Να επανακαθοριστεί στο δημόσιο η έννοια της μονιμότητας με την καθολική αξιολόγηση και η εξέλιξη να συνδέεται με την απόδοσή τους.

Πρέπει να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής. Μόνο η ΝΔ τολμά να το κάνει πράξη.

Τολμηρά είναι και όσα θα συζητήσουμε για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Να θέσουμε κανόνες για τη λειτουργία των κομμάτων.

Ξεχωριστή αξία έχει η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα του έθνους και του πολιτισμού.

Επίσης, μια και μόνη θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθει, η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Μια σημαντική απάντηση σε επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά.

Στο σχέδιό μας είναι και ρυθμίσεις όπως η ρητή συνταγματική κατοχύρωση της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων», ανέφερε ακόμα στην ομιλία του.

«Ακόμα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο διορισμού των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Μας άφησε δυσάρεστη γεύση αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν υπαναχώρησε το ΠΑΣΟΚ από μια πολιτική συμφωνία. Συνομιλούσε ταυτόχρονα με την ελάσσονα αντιπολίτευση συνομιλώντας και με τις δυο πλευρές. Εδώ δεν είναι όμως φοιτητικό αμφιθέατρο. Εκλείπει η θεσμική σοβαρότητα», επεσήμανε ο πρωθυπουργός και, τέλος, «είναι σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας. Προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση μέχρι τις ΑΠΕ αλλά και του ΑΙ. Μια μεγάλη επανάσταση που συνταγματικά πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία της κοινωνίας».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «μαζί με αυτές τις αλλαγές απελευθερώνεται ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα για να ξεριζώσουμε έως το 2030 παθογένειες που αντιμετωπίζαμε σποραδικά. Είναι μια καθολική αντίληψη της παράταξης. Κράτος δικαίου είναι και η στήριξη του εισοδήματος.

Υπάρχουν πολλά πεδία που πρέπει να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Εμείς τα κοιτάμε κατάματα και παίρνουμε τολμηρές αποφάσεις και αυτό αντικατοπτρίζεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Είναι και ένας οδικός χάρτης που θα οδηγήσει την πολιτική ζωή σε μια νέα εποχή.

Δεν είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία και αφωνία της αντιπολίτευσης. Αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας. Αγωνία της είναι να κατασκευάσει σενάρια για να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης.

Θέλω να συγχαρώ την ΚΟ μας για τη στάση της απέναντι στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. 13 βουλευτές άνοιξαν μόνοι τους τον δρόμο για τη δικαίωση. Ο δρόμος πρέπει να είναι ταχύς και απρόσκοπτος.

Όπως αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος οι βουλευτές μας και έκαναν το σωστό, το ίδιο πρέπει να κάνει και η ευρωπαϊκή εισαγγελία και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη και χωρίς επιλεκτικές διαρροές και διαρροές σε δόσεις.

Όλοι θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια για τις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.

Είμαστε και δύναμη ευθύνης και δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων.

Απλώνουν χυδαίο δηλητήριο για να ναρκοθετήσουν το ήθος της παράταξης.

Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί ο Γιώργος Μυλωνάκης ο οποίος θα είναι και πάλι κοντά μας.

Η σιγουριά η ομαλότητα και η σταθερότητα είναι πολιτική αναγκαιότητα».

Μηνύματα στο εσωτερικό της ΝΔ

«Έχουμε ένα χρέος να μην κλείσουμε τα μάτια σε αδυναμίες και αστοχίες που σκιάζουν το έργο μας», είπε ακόμη, στέλνοντας μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε σε τρεις βασικές αρχές για την ΚΟ:

«Είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της παράταξης. Σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση.

Η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνά μόνο μέσα από τη νίκη της ΝΔ.

Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις

Είναι λεπτή η γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια», υπογράμμισε επίσης.

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι εύκολο και θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί.

Σε μια εποχή που ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Κερδίσαμε τόσες εκλογές όχι με μια σκληρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση αλλά γιατί μιλήσαμε στην κοινωνία και την πείσαμε. Το 2027 θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Δεν έχουμε λόγο να εγκλωβιστούμε σε σκληρό συγκρουσιακό λόγο με την αντιπολίτευση που δεν έχει σχέδιο. Είμαστε ένα κόμμα που ακούει και διορθώνει τα λάθη του. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αλλάζουμε και να εξελισσόμαστε και να απαντάμε στις προκλήσεις της εποχής», τόνισε.

Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, που έβαλε το πλαίσιο της συζήτησης, λαμβάνει τον λόγο ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευριπίδης Στυλιανίδης, που παρουσιάζει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Αμέσως μετά, θα λάβουν τον λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Σημειώνεται δε ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές.

Ακολουθεί το κείμενο που διανεμήθηκε στα μέλη της ΚΟ της ΝΔ, με τα 30 προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα, ως βάση συζήτησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της ΝΔ:

Αθήνα, 7 Μαΐου 2026

Με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή του προς όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε ορισμένες βασικές σκέψεις για τις κατευθύνσεις της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος και κάλεσε τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη συνδιαμόρφωση της πρότασης, με την αποστολή των παρατηρήσεών τους. Στην επιστολή αυτή ανέδειξε το συνταγματικό κεκτημένο που έχει πλέον διαμορφωθεί πενήντα και πλέον χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, σκιαγραφώντας όμως παράλληλα τις νέες προκλήσεις που θέτει ο κόσμος του 2026 και επισημαίνοντας την ανάγκη για μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση προς μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο.

Στους τρεις μήνες που μεσολάβησαν, η ανταπόκρισή σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι πλούσιες και καινοτόμες προτάσεις σας, προϊόν ενδελεχούς έρευνας και τεκμηρίωσης, δεν περιορίσθηκαν σε μια απλή εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρχικών σκέψεων· πέραν αυτού ανέδειξαν και νέες θεματικές και προκλήσεις που χρήζουν κατοχύρωσης στον συνταγματικό μας χάρτη. Οι παρατηρήσεις σας εμπλούτισαν θεμελιωδώς τις προτάσεις μας. Διαμορφώνεται έτσι σήμερα, ως βάση περαιτέρω συζήτησης, ένα σώμα τριάντα συνταγματικών διατάξεων που κρίνεται αναγκαίο να αναθεωρηθούν. Οι διατάξεις αυτές παρατίθενται στη συνέχεια, μαζί με την προτεινόμενη κατεύθυνση της αναθεώρησης.