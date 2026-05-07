Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευριπίδης Στυλιανίδης, παρουσίασε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Είχε προηγηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρόταση του εισηγητή της πλειοψηφίας στην ΚΟ της ΝΔ έχει ως εξής:

• Η Αναθεωρητική Διαδικασία που σε λίγο ξεκινά, είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, όπου δεν αντιπαρατίθενται Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, αλλά δοκιμάζεται η ωριμότητα όλου του πολιτικού συστήματος και η δυνατότητα του να διαλέγεται υπεύθυνα, νηφάλια και επιστημονικά τεκμηριωμένα και να δημιουργεί συναινέσεις. Επίσης δοκιμάζεται η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και των Βουλευτών να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και έξυπνες προτάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος.

• Θα ήθελα κατ’αρχήν να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου αναθέτοντας μου το ρόλο του Εισηγητή της Πλειοψηφίας και μεταγγίζοντας μου το χρέος να εκφράσω τη συνισταμένη των απόψεων που προέκυψαν από την εσωτερική μας διαβούλευση.

• Πριν από μερικούς μήνες ο Πρωθυπουργός, ως επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως είχε προεκλογικά δεσμευτεί, έδωσε το σήμα έναρξης μιας εσωτερικής, αλλά παράλληλα και μιας δημόσιας διαβούλευσης για την Αναθεώρηση του Συντάγματος που ξεκίνησε από τους Βουλευτές, ενόψει της μετεξέλιξης της παρούσας Βουλής από Κοινή σε Προτείνουσα Βουλή. Στην εσωτερική αυτή διαβούλευση ανταποκρίθηκαν πάνω από 50 συνάδελφοι καταθέτοντας καινοτόμες και εύστοχες προτάσεις που αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για να διαμορφώσουμε τη βάση για τη δημόσια συζήτηση και το θεσμικό διάλογο που θα ξεκινήσει στην Επιτροπή της Βουλής.

• Η ενδεικτική δημόσια αναφορά του Προέδρου ως επικεφαλής της πλειοψηφίας σε κάποια άρθρα το προηγούμενο διάστημα, εκδηλώνει την πρόθεση για μια γενναία αναθεώρηση, εφόσον κριθεί κάτι τέτοιο αναγκαίο. Παράλληλα προκαλεί και προσκαλεί τις πολιτικές δυνάμεις, τους θεσμικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους ειδικούς επιστήμονες να καταθέσουν τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, ενόψει της μετάβασης σε μια νέα εποχή, όπως προδίδει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και το εξαιρετικά απρόβλεπτο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.

• Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι η κωδικοποιημένη δημοκρατικά νομιμοποιημένη θεσμική έκφραση του αξιακού κώδικα που προσδιορίζει την διαχρονική πολιτιστική και εθνική μας ταυτότητα.

• Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι αυστηρό, αλλά ανοιχτό. Αυστηρό, διότι προστατεύει αξίες που αποτελούν το σκληρό πυρήνα της εθνικής πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά ανοιχτό διότι έχει την ευελιξία προσαρμογής στις επιστημονικές, τεχνολογικές και διεθνοπολιτικές εξελίξεις(άρθρο 28). Αντιστέκεται στο φαινόμενο του Mcdonaldnisation, δηλαδή της «κλωνοποίησης» των πολιτισμών και των οικονομικο-πολιτικών και πολιτιστικών μοντέλων. Την ίδια στιγμή όμως παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζεται σε αυτές, ώστε να μην οδηγηθούμε σε θραύση του θεσμικού πλαισίου.

• Η ανθεκτικότητα του δοκιμάστηκε με επιτυχία κατά την τελευταία οικονομική κρίση των μνημονίων και στη συνέχεια κατά την υγειονομική κρίση της πανδημίας του Covid 19, όπου το «Καθεστώς Εξαίρεσης» λειτούργησε με επιτυχία ως αμορτισέρ που με το Δίκαιο της Ανάγκης απορρόφησε τους κραδασμούς και προστάτεψε το σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώσπου να επανέλθουμε πλήρως στην κανονικότητα.

• Η αναθεωρητική συζήτηση στην Προτείνουσα Βουλή, έχει ως αποκλειστικό στόχο να επισημάνει διατάξεις που πρέπει να συμπληρωθούν, να αναθεωρηθούν, να καταργηθούν ή και να θεσπιστούν για πρώτη φορά. Τώρα θα αποφασιστεί τι πρέπει να αλλάξουμε, αλλά όχι πώς θα το αλλάξουμε. Το περιεχόμενο είναι το διακύβευμα της Αναθεωρητικής Βουλής που θα προκύψει μετά τις εκλογές από νέο συσχετισμό δυνάμεων και απαιτεί συναινέσεις.Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης της Προτείνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές και διαχειριστικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό Χάρτη της Χώρας με το βλέμμα στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές, αλλά στις επόμενες γενιές.

• Επιβεβαίωση του ότι μπορεί να επιτευχθεί Υπέρβαση του τρέχοντος πολωτικού πολιτικού κλίματος, αποτελεί η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας κατά την προηγούμενη Αναθεωρητική Διαδικασία του 2019 που είχα την τιμή να τη συντονίσω ως Πρόεδρος της Επιτροπής στην Αναθεωρητική Βουλή. Ξεκινήσαμε από 154 διαφωνίες στην Προτείνουσα Βουλή από τις οποίες μεταβιβάστηκαν οι 49 στην Αναθεωρητική και πετύχαμε σε ενάμιση μήνα έντονων συζητήσεων 8+1 Συμφωνίες για σημαντικές αλλαγές που οι περισσότερες δοκιμάστηκαν με επιτυχία στην πράξη. Οι 8 επιτεύχθηκαν στην Επιτροπή Αναθεώρησης και η 1 στην Ολομέλεια, διότι ο διάλογος έμεινε ανοιχτός μέχρι και την τελευταία στιγμή με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον να ψηφίζουν κατά συνείδηση, όπως προβλέπεται να συμβαίνει κατά το Σύνταγμα ιδιαιτέρως στις αναθεωρητικές διαδικασίες.

• Πιστεύω ότι έχουμε χρέος μετά τη εκτενή αναθεώρηση του 2001, τη σχεδόν μονοθεματική και διορθωτική αναθεώρηση του 2007(επαγγελματικό ασυμβίβαστο Βουλευτή-άρθρο 16) και τη λειτουργική αναθεώρηση του 2019, να μην προσχωρήσουμε σε ένα ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό τον οποίο φαίνεται δυστυχώς να υιοθετεί η Αντιπολίτευση. Η θεσμική λογική και η νηφάλια μετεξέλιξη της σύγχρονης Ελληνικής Πολιτείας δεν πρέπει να αφήσουμε να διαμορφωθεί από δημοσκοπικές αναλύσεις και ακραίες προσεγγίσεις που μπορεί εφήμερα να ικανοποιούν το λαϊκό αίσθημα ή τη δημοσιογραφική επιδίωξη της τηλεθέασης, αλλά μεσομακροπρόθεσμα καταστρέφουν τη βασική αρχή της δημοκρατίας μας, την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών ((Checks and Balances)

• Ένα νέο δεδομένο στην αναθεωρητική διαδικασία που δεν μπορούμε πλέον να παραγνωρίσουμε, είναι ότι μετά το 1980 που η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΕΟΚ και πολύ πιο έντονα σήμερα, διαμορφώνεται δυναμικά ένα νέο διεθνές πλαίσιο, μια παράλληλη με την εθνική, διεθνής έννομη τάξη, εξίσου ισχυρή με το Σύνταγμα και απόλυτα παρεμβατική στην εσωτερική έννομη τάξη. Αυτή πηγάζει από το πρωτογενές και το παράγωγο Ευρωπαϊκό δίκαιο και τη σχετική Νομολογία του ΔΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων, AI ACT, βασικός μέτοχος, Μη Κρατικά Πανεπιστήμια), από την ΕΣΔΑ και τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, από διμερείς, πολυμερείς και διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει ή θα κυρώσει η Ελλάδα (Σύμβαση Πλαίσιο για την ΤΝ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου). Η όποια αναθεωρητική πρωτοβουλία πρέπει να εναρμονίζει έξυπνα το Εθνικό Σύνταγμα με τη διεθνή έννομη τάξη, χωρίς βέβαια να αλλοιώνει το σκληρό αξιακό του πυρήνα, ώστε να αποφευχθεί η θραύση του εθνικού θεσμικού πλαισίου και η διεθνής απομόνωση της Ελλάδας.

• Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις που κατέθεσαν. Επιχειρώντας μεθοδολογικά μια κατηγοριοποίηση αυτών των προτάσεων, θα έλεγα ότι οι προτάσεις που διαμορφώνουμε διακρίνονται σε 4 βασικές ομάδες:

α) Οι ταυτοτικές διατάξεις διαμορφώνουν το Πολιτιστικό Σύνταγμα της Ελλάδας προστατεύοντας τον σκληρό αξιακό πυρήνα της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας.

β) ΟΙ κοινωνικές διαμορφώνουν το Κοινωνικό Σύνταγμα,

γ) Οι θεσμικές πού εκσυγχρονίζουν το Θεσμικό Σύνταγμα ενισχύοντας την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών (Checks and Balances) και

δ) οι αναπτυξιακές που οριοθετούν το Οικονομικό Σύνταγμα.

Α) ΤΑΥΤΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

• Οι ταυτοτικές διατάξεις διαμορφώνουν το Πολιτιστικό Σύνταγμα της Ελλάδας προστατεύοντας τον σκληρό αξιακό πυρήνα της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Τέτοιες προτάσεις θεωρούνται:

⁃ Η συνταγματική προστασία της Ελληνικής Σημαίας ως διαχρονικό σύμβολο του έθνους και του πολιτισμού μας άρθρο 16 παρ. 2Α.

⁃ Η προστασία της Ελληνικής γλώσσας στο άρθρο 16 παρ. 2Β ως φορέα του ελληνικού πολιτισμού και της εθνικής κληρονομιάς, αλλά και ως ζωντανό δεσμό με τον Οικουμενικό Ελληνισμό.

⁃ Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης με τρόπο που να συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θεσμοθετείται ως νέο άρθρο 5Β. Υιοθετούνται όλες οι Αρχές που προβλέπονται για το ΑΙ από τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Προτείνεται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής αναφοράς, όπως άλλωστε προβλέπει και το ΑΙ Act της ΕΕ με στόχο να προστατεύονται από την Πολιτεία ως αγώγιμα, όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου και η δημοκρατία μας που αποτελούν το σκληρό αξιακό πυρήνα του ανθρωποκεντρικού δυτικού πολιτισμού από τις ενδεχόμενες απειλές και τους αδιόρατους κινδύνους που φέρνει μαζί της η εφαρμογή της ΤΝ, της συνθετικής βιολογίας και της ρομποτικής.

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

• Οι κοινωνικές διατάξεις εδραιώνουν το Κοινωνικό Σύνταγμα που η λειτουργία του θωρακίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, εγγυάται την ισότητα των ευκαιριών και ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα. Προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτά είναι:

⁃ Η επέκταση της ελάχιστης υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τα 9 στα 11 χρόνια και κυρίως η απελευθέρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπώλιο και η θέσπιση του Μη Κρατικού Μη Κερδοσκοπικού ή Ιδιωτικού Πανεπιστημίου με την αναθεώρηση του άρθρου 16 που διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια και ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα καθιστώντας ΔΙΑ ΒΙΟΥ την εκπαίδευση σε ανώτατο επίπεδο.

⁃ Στο άρθρο 21 παρ. 3 και 4 προβλέπεται η διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη ως βάση για μια ανθρωποκεντρική κοινωνία συνοχής. Αναγκαία καθίσταται και η μέριμνα για προσιτή στέγη, πολιτική απαραίτητη για τη στήριξη της Οικογένειας.

⁃ Συμπλήρωση του άρθρου 24 παρ. 1 με στόχο την προστασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αποκατάσταση των δημόσιων και ιδιωτικών δασών που καταστράφηκαν, την προστασία του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση, διότι το περιβάλλον ανήκει σε όλους και συνδέεται όχι μόνο με την επιβίωση αλλά και την ποιότητα ζωής.

Γ) ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ

• Οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών της Δημοκρατίας μας, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και συμβάλλοντας στην μετάβαση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα:

⁃ Προτείνουμε την επανεξέταση του άρθρου 29 του Συντάγματος με την πρόβλεψη επιφύλαξης νόμου που θα ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και δημοκρατικής εσωτερικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι περισσότερη εσωτερική δημοκρατία στα κόμματα, θα σημάνει καλύτερη δημοκρατία των κομμάτων. Η συνεχής και όχι μόνο η κατ’αρχήν παρακολούθηση της λειτουργίας των δημοκρατικών αρχών και κανόνων μέσα στα κόμματα από το ΑΕΔ κατά το άρθρο 100, θα μας επιτρέψει ως Δημοκρατική Πολιτεία να παρακολουθούμε καλύτερα και να αντιμετωπίζουμε πληρέστερα αντιδημοκρατικές αποκλίσεις σαν αυτές που ζήσαμε με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, κρίνοντας διαρκώς τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές.

⁃ Θα εκσυγχρόνιζε σημαντικά το Σύνταγμα μας η επαναδιατύπωση των άρθρων 14 και 15 για την ελευθερία του τύπου, της ραδιοτηλεόρασης και του διαδικτύου και η προστασία του δημοσιογράφου έναντι του εργοδότη του.

⁃ Στο άρθρο 30 προτείνεται μία εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με μεταβατική διάταξη για τον υπηρετούντα πρόεδρο.

⁃ Καταργείται η συχνά υποκριτική επίκληση σοβαρού εθνικού θέματος για τη διάλυση της Βουλής, η οποία μπορεί στο εξής να διαλύεται με πρόταση της Κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής. Άρθρο 41 παρ. 2, 5

⁃ Στο Άρθρο 44 παρ. 2 εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων: Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον είκοσι ημερών.

⁃ Άρθρο 51 παρ. 4 Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Επικράτειας.

⁃ Άρθρο 54 παρ. 1, 3 Το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει εύλογη αναλογικότητα και κυβερνησιμότητα της χώρας. Με νόμο μπορεί να προβλέπεται ότι η επικράτεια διαιρείται σε ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες.

⁃ Στο άρθρο 55 παρ. 1 Προτείνεται το δικαίωμα εκλέγεσθαι στα 21 με αναστολή υποχρέωσης στράτευσης για όσο χρόνο διαρκεί η βουλευτική ιδιότητα.

⁃ Στα άρθρα 56, 57 προτείνεται η κατάργηση λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Καθιέρωση γενικών αρχών και εξουσιοδότηση νόμου για εφαρμογή από μεθεπόμενες εκλογές ή αμέσως με πλειοψηφία 2/3.

⁃ Στο άρθρο 60 εισηγούμαστε τη θεσμική θωράκιση του ρόλου του Βουλευτή και σε συνταγματικό επίπεδο, προκειμένου να ξανατονώσουμε τον νομοθετικό ρόλο(πρόταση νόμου), τον ελεγκτικό ρόλο(κοινοβουλευτικός έλεγχος) και το διαμεσολαβητικό ρόλο του Βουλευτή (επικοινωνία με την εκλογική του περιφέρεια) που αναφέρεται και στον κανονισμό της Βουλής. Καθίσταται συνταγματική υποχρέωση των Υπουργών να απαντούν τεκμηριωμένα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των Βουλευτών καθώς επίσης καθίσταται υποχρεωτική η συστηματική επικοινωνία του Βουλευτή με την εκλογική του περιφέρεια και η διαφανής δημόσια μεταφορά των δίκαιων συλλογικών ή ατομικών ζητημάτων προς την εκτελεστική εξουσία δια του κοινοβουλίου.

⁃ Στο άρθρο 73 παρ. 1 καθίσταται συνταγματική υποχρέωση να τηρούνται οι βασικές αρχές καλής νομοθέτησης. Απαιτείται πριν την ψήφιση των σχεδίων νόμου να προηγείται επαρκής προνομοθετική διαβούλευση, αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου και μέτρα κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

⁃ Ετέθη προς συζήτηση το θέμα του άρθρου 81 παρ. 2 για το ασυμβίβαστο Βουλευτή/Υπουργού , της προσωρινής αναπλήρωσης Βουλευτή και η δυνατότητα διορισμού Αντιπροέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου και μη Υπουργών, προκαλώντας ήδη έντονους προβληματισμούς διαφορετικών κατευθύνσεων.

⁃ Η Κυβέρνηση πρέπει να ακολουθεί κανόνες καλής κυβερνητικής λειτουργίας γι’αυτό θεσπίζεται στο άρθρο 82 παρ. 5 «Το Υπουργικό Συμβούλιο ψηφίζει το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής πολιτικής της επόμενης διετίας, το οποίο δημοσιοποιείται»

⁃ Η ευθύνη των Υπουργών κατά το άρθρο 86; Σαφώς και πρέπει να το επαναξιολογήσουμε. Έχουμε χρέος να ισορροπήσουμε από τη μια ανάμεσα στην απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που γεννά την αλαζονεία της εξουσίας και την απέχθεια στους πολίτες για τα κοινά, κατάσταση που ενισχύει τους ακτιβισμούς και τα άκρα και από την άλλη στην απόλυτη τιμωρητικότητα που οδηγεί εύκολα, όπως δείχνει η ιστορία μας, στην ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, στη συκοφάντηση των αντιπάλων, στην έξαρση των πολιτικών παθών και μερικές φορές στην παράδοση ευσυνείδητων πολιτικών ως βορά στα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος της δικαστικής εξουσίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι θα ακυρωθεί πλήρως η ασπίδα του κοινοβουλίου;

Ο Υπουργός που παίρνει αποφάσεις και λύνει προβλήματα είναι συνήθως αυτός που εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτός που δεν υπογράφει, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά συνήθως είναι και πιο δημοφιλής. Το κόστος όμως των Μη Αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων.

Γι’ αυτό προτείνεται ως βάση για συζήτηση στο άρθρο 86 παρ. 2 το εξής: Καταργείται το «αμελλητί» και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η Προκαταρκτική εξέταση διενεργείται από Εισαγγελέα Εφετών και η πρόταση άσκησης δίωξης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Εναλλακτικά θα μπορούσε η προαξιολόγηση ποινικής ευθύνης Υπουργών να γίνεται από μεικτό δικαστικό-πολιτικό όργανο. Η άσκηση δίωξης θα γίνεται με απόφαση Βουλής, με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

⁃ Για το άρθρο 89 παρ. 3 προτείνεται να επιτρέπεται βάσει εκτελεστικού νόμου η ανάθεση ειδικών διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς με απόφαση της Βουλής. Δεν επιτρέπεται όμως η συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση, η τοποθέτησή τους σε πολιτικές θέσεις ή η τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους.

⁃ Για την επιλογή ηγεσίας στη Δικαιοσύνη κατά το άρθρο 90 παρ. 5 είναι βέβαιο ότι χρειάζεται πιο ουσιαστική συμμετοχή των δικαστών και μια πρόσθετη θωράκιση της ανεξαρτησίας τους. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι καμία εξουσία δεν μπορεί να είναι απόλυτη και αυτεξούσια, διότι αυτό θα τίναζε στον αέρα την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών. Όπως η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή και η Βουλή λογοδοτεί στο Λαό, έτσι θα πρέπει και η Δικαιοσύνη να λογοδοτεί κάπου, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την επί της ουσίας κρίση της. Εδώ θα μου επιτρέψετε θα θέσω και κάποια ζητήματα προς προβληματισμό πχ πως βλέπετε το Θεσμό του Μισθοδικείου, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι τα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ των δικαστών δεν δημοσιοποιούνται, πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο ενός ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και σύνθεση που δεν θα αποτελείται μόνο από δικαστές αλλά και από άλλες προσωπικότητες; Η πρόταση στην οποία καταλήγουμε να συζητήσουμε είναι η εξής: Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ εξουσία λειτουργεί ανεξάρτητα, αυτοαξιολογείται εσωτερικά και στα υψηλά κλιμάκια αξιολογείται από την Κυβέρνηση. Η μεταφορά της αρμοδιότητας στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής πιθανότατα θα ήταν πάλι απόφαση της πλειοψηφίας. Αυτό που θα μπορούσε να υιοθετηθεί είναι η δεσμευτική επιλογή από την Κυβέρνηση ή την Επιτροπή Θεσμών από δεσμευτική λίστα 3 δικαστών που θα πρότεινε η Ολομέλεια του κάθε Δικαστηρίου.

⁃ Στο άρθρο 93 παρ. 3, 5 θα μπορούσαν να τεθούν θέματα ψηφιακής δίκης ή εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών

⁃ Κορυφαίας σημασίας είναι η απόφαση μας αν θα ανοίξουμε θέμα Συνταγματικού Δικαστηρίου στο άρθρο 100 παρ. 2 που δεν θα αποτελείται μόνο από δικαστές ή αν θα προχωρήσουμε με την αναμόρφωση των αρμοδιοτήτων του υφιστάμενου ΑΕΔ. Αν παραμείνουμε στο ΑΕΔ, που θεωρείται πιθανότερο προτείνεται : Σύνθεση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου με τριετή θητεία, αποτελούμενου από εννέα δικαστές (τους 3 Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων, από 2 δικαστές εκλεγόμενους από τις Ολομέλειες ΣτΕ και ΑΠ, 2 τακτικούς Καθηγητές Νομικής που επιλέγονται από τα λοιπά μέλη). Αρμοδιότητα προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο για ψηφισμένο νομοσχέδιο εκτός από εκείνα που αφορούν αποκλειστικά κύρωση διεθνών συνθηκών, μετά από αίτημα του ΠτΔ, του ΠΘ ή της Βουλής (έως δύο φορές σε κάθε σύνοδο). Η απόφαση περί αντισυνταγματικότητας ή αντίθεσης προς το ενωσιακό δίκαιο κωλύει την έκδοση του νόμου. Η απόφαση περί συνταγματικότητας δεσμεύει τα δικαστήρια μετά την έκδοση του νόμου.

⁃ Στο Αποκεντρωτικό σύστημα του άρθρου 101 παρ. 3, 5 εισηγούμαστε την κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων. Η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει είτε με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής, είτε με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα. Θεσμοθετούνται οι Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο άρθρο αυτό ή στο άρθρο 18 παρ. 4 θα μπορούσε να θεσπιστεί η φράση: «Το κράτος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη δημογραφική ενίσχυση και την ανάπτυξη των οικισμών της Ελληνικής περιφέρειας.

⁃ Στο άρθρο 101A προτείνεται η επιλογή Προέδρων και Μελών Ανεξαρτήτων Αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ex officio ο Διοικητής της Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων και ο επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού.

⁃ Η συζήτηση του άρθρου 102 για τον Α και Β βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να ανοίξει σύμφωνα και με πρόταση της ΚΕΔΕ, ώστε « Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων ή υποχρεώσεων να συνεπάγεται και τη διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την άσκηση τους». Επίσης νόμος καθορίζει τους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι είναι έως δύο (2). Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να επιβάλλονται τοπικοί ή ειδικοί φόροι ή βάρη οποιασδήποτε φύσης στο πλαίσιο μιας φορολογικής αποκέντρωσης. Οι προϋπολογισμοί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται μετά από επαρκή δημόσια διαβούλευση με τους κατοίκους των οικείων περιοχών και οφείλουν να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Οι Πειθαρχικές ποινές αργίας ή έκπτωσης στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ επιβάλλονται με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

⁃ Ως προς τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στο 103 παρ. 4 πιστεύω ότι η επανίδρυση του κράτους δεν διατάσσεται. Απαιτεί έξυπνα οργανογράμματα, σαφή καθηκοντολόγια, διαρκή επιμόρφωση, σοβαρή και συνεχή αξιολόγηση με bentchmarkts. , κίνητρα με κριτήρια την αποτελεσματικότητα και το ήθος. Αυτά μπορεί να δίδονται ως κατεύθυνση από το Σύνταγμα, αλλά η υλοποίηση τους εξαρτάται από το νόμο και κυρίως από τη σωστή λειτουργία της διοίκησης. Το Σύνταγμα μπορεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της μονιμότητας. Νόμος όμως ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, τις επιβραβεύσεις και τις ποινές που αυτή μπορεί να επιφέρει, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παύσης, ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων γίνεται με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, με δυνατότητα συμμετοχής και του ΑΣΕΠ. Αξιολόγηση γίνεται αμφίδρομα, ήτοι και από τους υφισταμένους προς τους προϊσταμένους τους, καθώς και από τους πολίτες προς όλους. Ο μισθός(πέραν του βασικού) συνδέεται με προσόντα και απόδοση.

Δ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

• Οι αναπτυξιακές διατάξεις που προτείνονται σέβονται τον ουδέτερο χαρακτήρα του Οικονομικού Συντάγματος, ωστόσο περιγράφουν και συμπληρώνουν την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς ως κοινώς αποδεκτή βάση του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου.

⁃ Το σπάσιμο του κρατικού μονοπωλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη θέσπιση Νομικού Προσώπου Ανώτατης Εκπαίδευσης ανήκει μεταξύ άλλων και στο Οικονομικό Σύνταγμα, διότι στοχεύει να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού, διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Επαναπατρίζοντας μέρος έστω των 53.000 εξόριστων Ελλήνων φοιτητών και άλλων τόσων διακεκριμένων ερευνητών και προσελκύοντας και ξένους, δημιουργεί νέα πηγή για το ΑΕΠ, νέες θέσεις εργασίας και φυσικά άμεσες ελληνικές και ξένες επενδύσεις στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού εισάγοντας την ελληνική οικονομία στη διεθνή εκπαιδευτική αγορά των 30 δις δολ το χρόνο, από την οποία τόσα χρόνια ήταν απούσα.

⁃ Στο άρθρο 17 και 18 μπορούμε να προστατέψουμε με σαφήνεια όχι μόνο την ιδιοκτησία αλλά και την περιουσία (μετοχές, ομόλογα, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα), να προβλέψουμε αποζημίωση για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση, να θεσμοθετήσουμε τη δυναμική πολεοδομία με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και να επιτρέψουμε την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς. Τέλος να θεσπίσουμε τη φράση «Το κράτος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη δημογραφική ενίσχυση και την ανάπτυξη των οικισμών της Ελληνικής περιφέρειας»

⁃ Στο άρθρο 78 παρ. 2 καταργείται κάθε αναδρομική εφαρμογή φορολογικής επιβάρυνσης και προστίθεται η παράγραφος 6 σύμφωνα με την οποία «Νόμος μπορεί να παρέχει κίνητρα για σταθερό φορολογικό καθεστώς σε στρατηγικές για την εθνική οικονομία επενδύσεις».

⁃ Στόχος του προϋπολογισμού κατά το άρθρο 79 είναι η διασφάλιση βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Υποχρέωση των φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι η κατάθεση και δημοσιοποίηση ετήσιου απολογισμού.

⁃ Το Οικονομικό Σύνταγμα της Ελλάδας είναι προσανατολισμένο στην Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς, σέβεται τον ελεύθερο ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών, εγγυάται την κοινωνική κινητικότητα και επιδιώκει την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Στοχεύει στην δημοσιονομική ισορροπία και στην οικολογική βιωσιμότητα που συνιστούν τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής πολιτικής.

Έχουμε διδαχθεί από την ιστορία μας, ότι τα τελειότερα Σύνταγμα στα χέρια ασυνείδητων ή αδιάφορων λειτουργών απέτυχαν, ενώ ακόμα και ατελή Συντάγματα στα χέρια ευσυνείδητων λειτουργών λειτούργησαν τέλεια.

Σήμερα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία απανωτών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, να σχεδιάσουμε τον νέο Πολιτειακό Χάρτη της Πατρίδας μας, υπερβαίνοντας μικροκομματικές διαφορές και πάθη και να επιβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά τον Ελληνικό Λαό ότι η Παράταξη μας, από τότε που την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ταυτίστηκε πάντα με τις κορυφαίες επιλογές για το έθνος.

