Μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα πόλωσης και αντιπολιτευτικών πυρών με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αλλά και με την εσωκομματική αμφισβήτηση να αποτυπώνεται άλλοτε πιο ηχηρά και άλλοτε υπόκωφα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα στις 11:00 στη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, εκκινώντας από το βήμα αυτό τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έχουν προηγηθεί στο παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα είτε από τον ίδιο είτε από στενούς του συνεργάτες επαφές και ζυμώσεις με διαφωνούντες βουλευτές για να πέσουν οι τόνοι και να αποτελέσει η σημερινή συνεδρίαση μια σημαντική όσμωση μεταξύ των γαλάζιων κοινοβουλευτικών με το βλέμμα προς το Συνέδριο της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

Πάνω από 40 βουλευτές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών και μέσα στα πέντε λεπτά που θα έχουν για να τοποθετηθούν, ορισμένοι εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast θα εκφράσουν τις ενστάσεις τους και τα παράπονά τους για τη διαχείριση υποθέσεων, όπως με τις άρσεις ασυλίας, το επιτελικό κράτος και το διευθυντήριο, το DNA της παράταξης αλλά και το διαχωρισμό εξωκοινοβουλευτικών και μη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται διατεθειμένος να αφουγκραστεί τον παλμό της κοινοβουλευτικής ομάδας, να δώσει απαντήσεις αλλά και το σήμα για ενότητα και συσπείρωση με το βλέμμα στις εκλογές.

Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος τόνιζε ότι η Νέα Δημοκρατία μόνο κερδισμένη βγαίνει μέσα από τον διάλογο, δεν πρέπει να κρύβονται κάτω από το χαλί τα όποια προβλήματα, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός παρονομαστής και να οδηγείται η ηγεσία σε συμπεράσματα για να προχωρά συντεταγμένα και αποτελεσματικά.

Επί του διαδικαστικού, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ομιλία του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, και στη συνέχεια του πρωθυπουργού που θα θέσει και το πλαίσιο της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ στη συνέχεια τον λόγο θα λάβει ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι βουλευτές και θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση με τη δευτερολογία του πρωθυπουργού.

Οι άξονες της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξηγήσει ότι αντιμετωπίζει τη Συνταγματική Αναθεώρηση με διπλή ανάγνωση: α) ένα σύνολο κανόνων που έρχεται να δώσει μια συνολική λύση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτεύματος και στη δημόσια ζωή τα οποία έρχονται από το παρελθόν β) για να ανοίξει το δρόμο σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, την ώρα που η χώρα βαδίζει προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast.gr, θα δώσει το περίγραμμα των προτεραιοτήτων της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ενόψει της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, του επικείμενου Συνεδρίου αλλά και του εκλογικού έτους που είναι το 2027.

Αναμένεται να δώσει το βάρος σε όσα θέλουν να αναδείξουν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στη στάση της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι χαρακτηρίζεται από αμηχανία τόσο για τις θεσμικές αλλαγές που θα εισηγηθεί η ΝΔ, όσο και σε επίπεδο ρεαλιστικών προτάσεων για την επόμενη ημέρα.

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

Η πρόταση που θα παρουσιαστεί σήμερα στη συνεδρίαση της ΝΔ θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ

Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα – συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και

Άρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο

Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών

Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνη

Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και κρίσιμα θέματα όπως:

Μέριμνα για την προσιτή στέγη

Δημοσιονομικός «κόφτης»

Λειτουργία των κομμάτων

Κλιματική κρίση.

Το χρονοδιάγραμμα

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκκινήσει η συζήτηση στη Βουλή μέσα στον Μάιο, όταν θα κατατεθεί από τη ΝΔ η σχετική πρόταση και στη συνέχεια, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, συγκροτείται και ξεκινά τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί εντός του μηνός.